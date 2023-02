La rubrique Hebdomadaire de Philippe Lallement

n°10 La guerre à nos portes

Mais notre rubrique de sensibilisation à la stratégie ne serait-elle pas trop tournée vers le passé ? L’Action française du début du XXI° siècle, en étudiant son propre passé stratégique et celui de la Famille de France ne finirait-elle pas par se complaire dans une posture “hors-sol” ?

L’argument n’est pas a écarter d’un simple revers de la main et faisons donc une courte parenthèse sur notre Bel aujourd’hui, celui de la Mondialisation heureuse, celui de la Paix garantie par l’Europe… oui tournons notre regard vers l’Orient, vers Kiev et Moscou ou depuis presque une année les orthodoxes se livrent une terrible guerre conventionnelle.

Oui, conventionnelle, cette guerre “symétrique” dont on nous disait qu’elle relevait du passé et qu’il était donc nécessaire de réduire le format de l’Armée française qui n’aurait plus comme mission qu’assurer la présence des intérêts de la République en Afrique. Au Mali d’où la France vient de se faire sortir, et du Burkina Faso qu’elle est sommée de quitter sous un mois… En voilà une de plus, de ces preuves du déclin de la civilisation des Lumières.

Oui la guerre conventionnelle est en Europe et allons plus loin, ne finassons pas, l’Europe c’est la guerre. Bientôt la guerre pourrait toucher la France, contrairement à ce que tous les progressistes affirment au peuple français malgré l’évidence et l’accélération de l’escalade dans la cobelligérance : sanctions économiques, durcissement par les sanctions financières, fourniture de canons, de chars légers, de moyens de lutte anti-aérien, de munitions lourdes et aujourd’hui ou la chef de l’État discute de chars lourds et envisage des avions….

Nous nationalistes intégraux avons la mémoire longue et n’oublions pas les moqueries dont Léon Daudet avait été l’objet lorsqu’en 1913 il avait titré son ouvrage L’Avant-guerre… Ah ces royalistes hors-sol…

Alors oui la France pourrait être entrainée dans une guerre symétrique. Et alors quel lien avec la stratégie politique ? Et bien, répond l’écho, le lien des dominos que l’histoire de France dégage entre les guerres et les renversements de régimes. Souvenons nous que la chute de l’Ancien-Régime doit être considérée comme une conséquence de notre engagement dans la guerre d’indépendance américaine. Le premier Empire sombrera dans sa fuite en avant dans les guerres européennes, le second Empire s’écroulera dans les remous de notre guerre avec la Prusse, le Gouvernement républicain dit de défense nationale tombera suite à la défaite de l’Armée républicaines face à la Prusse, la troisième République se transformera en État français suite à notre défaite face à la Wehrmacht nazifiée, la quatrième République s’effondrera dans le cadre de la guerre d’Algérie.

Faut-il en dégager une loi historique ? Peut-être pas mais reconnaissons en un mot comme en cent : la guerre constitue presque toujours une cause de changement institutionnel. Il est surprenant que les apprenti-sorciers de la technocrature dirigeante qui pousse à l’escalade dans la cobelligérance ne tienne pas compte de cet élément de réflexion.