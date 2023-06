La chronique de Philippe Lallement

Vulgarisation n° 24

Pourtant la démocratie est en crise interne

C’est une évidence, les profiteurs de la République profitent grassement des marchés d’État. La soupe est bonne et pour que la fête continue, le Pays légal fait déconstruire la société française par son bras armé, la Technocrature. Le problème pour la République c’est que cela commence à se voir et le taux d’abstentionnistes ne cesse de grimper. Devenu minoritaire, la démocratie fait flèches de tous bois pour défendre son logiciel droits-de-l’hommiste. La démocratie de surveillance avance à grands pas. Souriez français, vous êtes filmés ! Ne payez-plus l’impôt… l’Etat-Providence vous le “pique” directement sur vos comptes ! On n’arrête plus le Progrès démocratique, quelle chance…

Et pourtant… et pourtant… la démocratie est fragilisée par une lutte entre deux inspirations.

Il y a l’inspiration progressiste combinant droits de l’homme avec la mondialisation européiste et sa surpuissance juridique. En 2012, elle s’était électoralement appuyée sur les minorités homosexuelles, néo-féministes et musulmanes.

Mais, depuis lors, ces minorités suivent une seconde inspiration, celle du wokisme. Par nihilisme ce mouvement « déconstruit » avec acharnement la famille et la nation, ces restes de la civilisation helléno-judéo-latine, sur des fronts idéologiques jusqu’alors secondaires (queer-LGBT, gender, néo-féminisme, antispécisme, bioéthisme, transhumanisme, eugénisme, décolonialisme, indigénisme, écriture inclusive, guerre mémorielle …).

Dans sa lutte avec l’extrême-centre euro-technocratique du progressisme, le wokisme d’extrême-gauche gagne inexorablement du terrain car, parti de l’Université américaine, il a déjà conquis les GAFAM. Par un effet rebond, il percute l’idéologie progressiste déjà ébranlée par l’écologisme ayant lui-même brisé la foi dans le Progrès. La pensée critique wokiste, se retourne avec succès contre la civilisation occidentalo-américaine des Lumières au titre du relativisme (Derrida) et de la dialectique dominants/dominés appliquée à l’héritage culturel comme source de toutes les injustices (Bourdieu). Les enfants des Lumières dévorent l’idéologie des Lumières.

Dans cette lutte interne, le progressisme peine à l’emporter, grâce aux fadeurs technophiles de l’Intelligence Artificielle et du transhumanisme. Le risque est fort de le voir supplanté par la convergence de l’écolo-gnosticisme et du nihilisme wokiste, cette allliance conduisant à une gigantesque mutation anthropologique. Sous l’influence islamo-gauchiste, le wokisme pourrait ensuite faire soumission à l’Islam. En effet l’histoire enseigne qu’une religion comme le catholicisme, qui s’affaiblit, tend à être remplacée par une religion étrangère qui impose sa civilisation. C’était l’intuition de Malraux en 1956. C’était la prophétie Houellebecq de 2015. Depuis 2020 c’est le projet Mélenchon d’une créolisation, aspirant à la vieille régénération révolutionnaire.

À suivre

