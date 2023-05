La rubrique hebdomadaire de Philippe Lallement

Vulgarisation n° 18

Le combat royaliste est (aussi) symbolique.

C’est bien involontairement que la télévision d’État, grassement payée par nos impôts pour défendre le politiquement correct droit-de-l’hommisme, vient de nous faire une impitoyable démonstration de royalisme.

Avant-hier elle montrait les rues de Londres, remplies de foules joyeuses, terriblement joyeuses, acclamant leur nouveau monarque écologiste Charles III.

Hier elle montrait les champs Élysées, de façon surréaliste, vidés du peuple français sur un périmètre d’un kilomètre. La République craignait que des Français ne manifestassent leur colère contre son Président élu Macron II, en frappant cruellement sur des casseroles. Comme elle suintait la tristesse cette police républicaine, à protéger le Pays légal par la soi-disant “violence légitime” de “l’État de Droit”.

Non, vraiment, aucune agence de publicité n’aurait osé une telle publicité comparative. La République a été mise KO par la monarchie millénaire, fut-elle anglaise.

Certes c’est un KO symbolique mais n’oublions pas qu’aujourd’hui où l’on parle très sérieusement de la crise du régime républicain et de crise de la démocratie, la bataille prend un tour particulièrement symbolique.

L’a bien compris le citoyen robespierriste Jean-Luc Mélenchon dont les troupes n’hésitent pas à faire du Président de la République élu au suffrage universel, une caricature de monarque d’Ancien-régime. Macron c’est le nouveau Louis XVI. Qu’en voilà un combat symbolique par inversion bien mené. En réalité travail facile car ne nous trompons pas, Mélenchon joue sur du velours, bénéficiant de deux siècles de propagande scolaire contre la France d’Ancien-Régime. Les français sont complétement aliénés par l’imaginaire républicain : Liberté, Égalité, Fraternité et bonnet phrygien (Adieu guillotine, Terreur, Vendée…)

L’Action française doit donc mener le combat royaliste sur le terrain symbolique. Elle a fort à faire car dans les manifestations de colère, le Président de la République est grimé en Louis XVI et le pays réel est porteur du bonnet phrygien. Il est temps d’inverser le mouvement. De revenir au bon sens.

Ce retour au réel est indispensable en dépit des apparences, dans l’Europe actuelle la solution monarchique est crédible. D’autant qu’au Danemark, en Norvège et en Suède, elle seule permet de prendre des mesures permettant de stopper le Grand Remplacement. D’autant que les Français ne se privent pas de regarder avec envie, le couronnement du roi d’Angleterre. Oui la solution monarchique est plus crédible qu’on ne le croie. Beaucoup plus crédible. Le vrai problème est de faire en sorte que le pays réel la considère comme possible. Comme une solution alternative institutionnellement possible. Ce ne sera pas envisageable tant que Macron sera symboliquement assimilé à Louis XVI.

Le combat royaliste, s’il est « politique d’abord », est aussi symbolique. C’est dans la rue qu’il se mène, comme cela a été courageusement fait à Stains. Mélenchon ne s’y est pas trompé, lui dont les députés ont demandé unanimement la dissolution de l’Action française pour “violence” symbolique. Et Mélenchon s’y connait !