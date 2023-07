La rubrique de Philippe Lallement

Vulgarisation n°28 : vous avez dit extrémistes ?

A suivre certains spécialistes auto-proclamés des « radicalités », la solution articulant assimilation + intégration différenciée + remigration face aux problèmes de l’immigration et à la menace du Grand remplacement civilisationnel, classerait les royalistes comme « extrémistes ». Eh oui, l’extrémiste se caractériserait par son incapacité à tolérer l’ambigüité et le désordre de la société ! Et… car ce n’est pas fini, et aussi par son désir de construire un ordre social selon un modèle hiérarchique. Alors oui, ne finassons pas, les royalistes cochent les deux cases.

A vrai dire, qu’importe aux royalistes d’être traités d’extrémistes de droite car ils ne se reconnaissent pas dans le clivage Droite-Gauche propre à la république. Ni dans la catégorisation conservateurs ou populistes d’ailleurs. Ni celle d’identitaires car être des héritiers nous suffit. « Réactionnaires », oui, à la limite, car nous fûmes en réaction contre la 1ère République. Oui, nous réagîmes à la deuxième, puis à la troisième aussi, ensuite à la quatrième et aujourd’hui à la cinquième. Même si on essaie de nous la faire passer comme « monarchique », nous la savons en vérité« monocratique ». Non, vraiment, pour ces spécialistes auto-proclamés des « radicalités », le plus sérieux serait de nous prendre tout simplement pour ce que nous sommes et revendiquons d’être. C’est-à-dire des royalistes du XXIème siècle, ces « malgré-nous » de la démocratie venus au nationalisme intégral par raison, tout comme naturellement et depuis très longtemps adeptes de l’écologisme intégral.

Alors , oui, les royalistes n’aiment pas l’ambigüité. D’autant moins dans une rubrique de vulgarisation, que le secrétaire Général du mouvement m’a demandé de tenir hebdomadairement. Avec raison d’ailleurs car, en 1948, Maurras a précisé dans le premier paragraphe de l’Ordre et le désordre : « En politique l’analyse sincère aboutit nécessairement à la vulgarisation ». D’où le caractère clivant de la rubrique, pour éviter l’ambigüité et le flou sémantique par certains mots prestigieux qui enfumeraient le lecteur et lui cacheraient la pertinence réelle du propos. Parlons simple pour parler vrai , Au risque d’être criminalisé par accusation d’extrémisme. Alors que nous exposons en toute clarté et simplicité la solution articulant assimilation + intégration différenciée + remigration.

Oui, nous croyons qu’Éric Zemmour se comporte en stratège cynique avec son alternative assimilation ou remigration, car il sait que très peu de musulmans s’assimileront et peu remigreront. Oui nous pensons que les identitaires qui défendent la remigration comme solution unique , s’adressent aux simples d’esprits. Leur modèle c’est la « Reconquista » espagnole. A la revoyure dans sept siècles et en attendant on se prend une bière ! Oui, Marine Le Pen est bien démocratico-démagogue en affirmant : il faut que le Système change de politique migratoire…

La solution royaliste, elle, couvre tout le spectre de la vraie réponse. Une monarchie française traditionnelle, c’est-à-dire avec un Prince pensant en chrétien, saura la faire adopter, comme les monarchies constitutionnelles du Danemark et de Norvège ont su mettre en place avec succès leurs propres solutions spécifiques, dans leur cas pour préserver leur Etat-Providence social-démocrate. Ce que les royalistes français, en revanche, ne souhaitent pas. Car ils veulent au contraire « re-responsabiliser » le citoyen qui a été transformé en consommateur par la république.

D’où notre solution mixte équilibrée. D’où notre détermination à résister, pour changer de logiciel. Alors, vous avez dit « Extrémistes » ? Vraiment ? Sérieusement ?

