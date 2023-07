La chronique de Philippe Lallement

Vulgarisation n°27

Assimilation, remigration et intégration

D’après certains sondages (2021), la baisse du pouvoir d’achat revient régulièrement en tête des préoccupations de 40% des masses du Pays réel. D’ou la stratégie démagogique de Marine Le Pen pour flatter les masses et obtenir leur adhésion lors de l’élection présidentielle de 2022.

En revanche l’inquiétude sur l’Immigration ne toucherait que 31% du Pays réel et serait donc moins prioritaire. D’ou l’échec électoral d’EricZemmour qui a utilisé quant à lui le levier du Grand remplacement pour cette même présidentielle.

Même si les éléments de sondages sont à prendre avec des pincettes, l’écart est de 9%. Cette différence, même assez faible, se justifierait-elle par le fait que les électeurs y verraient l’accroissement de l’athéisme, le déclin amorcé par Daesh depuis 2017 et la perméabilité des populations immigrées précaires aux séductions du capitalisme qui nourrissent le développement d’une identité apatride (lumpenprolétariat) ? Après tout,pourquoi pas ? Car avec l’Opinion, tout est possible.

Faut-il pour autant tabler sur une sécularisationou une castration- de l’Islam en France, plutôt qu’un scénario catastrophiste à la Houellebecq ou Obertone ? Faut-il défendre comme Zemmour le fait, une assimilation comme solution afin de résoudre la question de l’Islam en France concomitante aux problèmes migratoires ? Là, cela devient plus sérieux, là on nous cause aurait dit notre cher Péguy…… mais pour aussitôt ajouter : cela ne prend pas !

Ce serait aller trop vite, trop simplement et surtout trop superficiellement. Les Maurrassiens doivent savoir raison garder car, à bien décrypter un sondage anglais annonçant la progression d’habitants du Maghreb se disant non-religieux, cette proportion passe simplement de 8% à 13%. Il serait donc excessif d’ébouriffer le moineau de l’athéisme pour en faire un aigle de la sécularisation de l’Islam.

D’autant qu’en France un autre indicateur,beaucoup plus objectif qu’un sondage, donne une tout autre réalité. C’est celui de la progression du nombre de mosquées. Celui ci est passé de 100 en 1970 pour doubler en unedécennie, augmenter brutalement à 1035 sept ans plus tard, et ensuite entamer une progression spectaculaire depuis lors, puisqu’en 2015 . Il atteint le chiffre de 2200 voire de 2449. De surcroît 393 projets étaient en cours…. Nous serions aujourd’hui à plus 2600. De quoi calmerles septiques honnêtes.

Il est donc vain d’attendre quoi que ce soit de la progression de l’athéisme maghrébin en France. Tout au plus peut-on faire une projection du sondage anglais pour estimer le nombre de musulmans assimilable. Il est au mieux de 13%. Reste donc la re-migration,comme on a opéré pour les P ieds-noirs en 1962, mais à quelle conditions ? C’est pourquoi la solution d’une intégration, non dans le cadre de la laïcité républicaine , mais dans celui d’une monarchie s’affichant catholique, constitue une opportunité pour mettre en place une citoyenneté différenciée.

Pour approfondir le sujet, l’actuelle génération d’Action française doit se plonger dans les travaux réalisés par les intellectuels de la « Génération Maurras » des années 1990. La citoyenneté différenciée, dans le cadre d’une laïcité apaisée comme la souhaite Jean IV, serait cohérente avec certaines coutumes de la civilisation islamique. D’autant que la préférence royale se répand dans le monde dit « arabe », comme nostalgie d’une vie meilleure. C’est du moins l’affirmation de Kamel Daoud dans Le Point du 11 mai 2023 expliquant que les habitants des couronnes « arabes » sont de nos jours les privilégiés de cette partie du monde.Pourquoi ne pas le croire ?

Et en attendant le retour du Roi de France, chaque année, le 9 octobre, nous continuerons d’aller fleurir la tombe de Miloud Boudjelal, musulman français, membre de la Restauration nationale, abattu de 7 balles par les militants FLN à Clichy en 1959.

