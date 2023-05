La Rubrique de Philippe Lallement

Vulgarisation n° 21

De l’importance de la dynamique idéologique

Le retour du nationalisme français, qui s’affirme progressivement depuis le référendum de 2005, ne sera complet qu’avec le retour du Roi.

C’est pourquoi la Restauration Nationale, le mouvement-école d’Action française, renoue avec le souci stratégique. Elle fait le choix d’écarter un certain nombre de stratégies (voir rubrique n°7) pour revenir à celle du coup de force , ou, suivant l’exemple parfait d’Emmanuel Macron, avec son hold-up démocratique au profit de la « technocrature » et au détriment des partis politiques de droite (UNR, devenue successivement UDR, RPR, UMP et aujourd’hui LR) et de gauche (historiquement SFIO, puis PS ).

La mener à terme implique de définir des lignes politiques à déployer sur des périodes de quelques années. Ces lignes doivent certes tenir compte des possibilités du mouvement-école mais aussi des évolutions lourdes de la société française, qui sont alors prises en compte dans la “dynamique idéologique” d’Action française qui en est aussitôtenrichie.

La dynamique, certains disent le récit, à l’origine de l’Action française, fut désignée comme la « synthèse maurrassienne » mêlant rigueur et concision. La république parlementaire s’y trouve condamnée au nom de l’histoire, de la science, de la raison. Effectivement la méthode politique maurrassienne doit beaucoup au positivisme d’Auguste Comte et à l’approche historique de Taine et de Fustel de Coulanges. C’est par cette science politique qu’à l’inverse la monarchie traditionnelle, héréditaire, décentralisée, antiparlementaire, y est présentée comme la condition nécessaire du salut national. La clé explicative de cette dynamique idéologique repose sur la domination politique du pays réel par le pays légal. Cette clé révèle que le régime républicain ne dure qu’en détruisant la nation « organisée ». Le pays légal ne s’enrichit pas par le travail mais par le pillage de la nation. Par sa maîtrise du pouvoir politique, il réalise sans risque de gros bénéfices financiers en utilisant les marchés d’État. Pour conserver sa maîtrise du pouvoir politique, il gèle la vitalité du pays réel : en détruisant ses corps intermédiaires, il réduit la nation à une masse de consommateurs-électeurs isolés face à l’omnipotence d’un ogre complaisamment nommé « État-providence ». Disposant des énormes moyens du pouvoir d’État, les dynasties républicaines se perpétuent en déconstruisant méthodiquement le pays réel : l’électeur anonyme n’est plus appelé à s’exprimer qu’en tant qu’individu abstrait, et sur des sujets généraux eux-mêmes abstraits, au lieu de participer concrètement à la vie collective sur des objets le concernant directement, en tant que membre d’une famille, d’une commune, d’une province et d’un métier.

En revanche, ce récit principalement « institutionnel » de la Synthèse maurrassienne , date de 1900, période où si l’État était corrompu , . La société demeurait saine mais ce n’est plus le cas en 2023 ou le pays réel a été désorganisé, largement déconstruit suivant l’expression à la mode. C’est ce que notre Maître Pierre Debray a démontré dan sa brochure de 1962 “La cathédrale effondrée”. Voici la première tendance lourde des évolutions de la société française. Mais il en a existe d’autres.

Après une première identification de ces tendances lourdes, leur validation est en cours dans le cadre de la réflexion itérative de la Cellule stratégique, voulue par le Secrétaire Général et validée par le Bureau Politique.

Nous verrons prochainement ces différentes tendances lourdes de nature à influencer la stratégie royaliste.

(à suivre)

Pour retrouver les rubriques de vulgarisation de Philippe Lallement, cliquer sur le lien…

1 – L’avenir est monarchique

2 – A l’origine de la stratégie royaliste

3 – Dictature et V° République

4 – Préparer la relève

5 – Changer les mentalités

6 – L’homme providentiel

7 – Les stratégies politique écartées

8 – Les divergences stratégiques phantasmées avec la Maison de France

9 – Les divergences stratégiques réelles avec la Maison de France

10 – La guerre comme cause de changements de Régime

11 – Mission de l’Action française et politique d’abord

12 – Et la métapolitique ?

13 – Fausse révolution mais vrai déclin démocratique ?

14 – La contestation dela rue confirme la Politique d’abord

15 – Qui dispose d’une doctrine politique ?

16 – vidéo initiation cercle IV : La monarchie est-elle d’actualité ?

17 – Clarifions le Pays légal

18 – Le combat royaliste est (aussi) symbolique

19 – Un compromis patriotique pour résister

20 – Renouer avec la démarche stratégique d’Action française.