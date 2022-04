Communiqué national 

Présidentielle 2022 – 2ème tour : « Barrage total à Emmanuel MACRON » ! (Penser la France)



« La réélection possible d’Emmanuel Macron à la présidence de la République serait un drame pour la France : drame économique et social, drame politique, drame diplomatique.

Les Français l’ignorent mais la France est au seuil de la guerre.

Des unités françaises sont secrètement engagées sur le sol ukrainien par la seule volonté d’Emmanuel Macron aux ordres de l’OTAN et de Bruxelles.

Dans le même temps, notre pays va connaitre dans les tout prochains mois, une crise économique et financière historique avec hyperinflation et hausse anormale des prix des produits de première nécessité.

Cette double réalité ne saurait autoriser la moindre hésitation : il n’est pas possible de laisser à la tête de notre Nation un homme aussi étranger à la défense des intérêts de la France et des Français.

Il est vrai, le quinquennat d’Emmanuel Macron s’achève sur un bilan catastrophique. Ce mandat fut l’un des plus violents de la Vème République et l’un des plus déclassifiant pour notre pays sur la scène internationale.

Tout doit être fait pour empêcher un nouveau mandat d’Emmanuel Macron qui précipiterait notre pays dans un maelstrom européen d’où la France sortirait forcément vaincue et définitivement déclassée.

Fort heureusement, rien n’est inéluctable. Une autre voie est possible pour la France.

En portant Marine Le Pen au 2ème tour, les Français ont choisi de confronter deux projets totalement antagonistes pour l’avenir de notre Nation.

Nous voilà contraints de choisir.

*

Depuis leur création en 1990, les clubs « Penser la France » ont combattu l’extrême droite, sans faiblesse, et entendent poursuivre ce combat contre toute dénaturation de l’esprit même de la France.

Aujourd’hui, nous constatons une double rupture politique.

Emmanuel Macron incarne le plus grand danger qu’il soit pour notre Patrie.

Face à lui, Marine Le Pen incarne un pari historique.

Issue de la droite nationale, Marine Le Pen a condamné avec constance et depuis des années toutes formes de racisme et d’antisémitisme. Son attachement à la République permet d’affirmer que c’est elle, au contraire, qui rétablira les conditions du respect de la loi sur l’ensemble du territoire sans se satisfaire de la seule proclamation de grands principes.

De la même façon il faut rappeler l’évidence : Préférer la France et les Français n’est absolument pas condamnable. Le contre sens qui s’attache à certaines accusations révèle bien plus le divorce suspect de nos élites politiques et médiatiques d’avec le sentiment national que toute forme de vice caché d’une pensée – certes foncièrement de droite – mais sincèrement patriotique.

Si les Français n’aiment plus la France, qui l’aimera ?

C’est à Marine Le Pen qu’il revient aujourd’hui de relever l’espérance de toutes celles et de tous ceux qui veulent encore croire en la pérennité du modèle Français quand d’autres l’ont abandonné, sacrifié, sur l’autel des intérêts financiers particuliers.

Marine Le Pen est aujourd’hui amenée à porter une alternative. Celle-ci devra tout autant assurer la défense du progrès économique, social et politique que le besoin de protection de la Nation, de toute la Nation.

Rien ne serait pire pour la France que la voie de l’abandon, même sous les prétextes les plus fallacieux, servis par une caste privilégiée et foncièrement corrompue, de gauche comme de droite, sourde à la souffrance réelle des Français depuis des décennies.

Mouvement Gaullo-Communiste, profondément attachés à la souveraineté de la Nation, les Clubs « Penser la France » appellent solennellement les Français au sursaut, en faisant barrage total à Emmanuel Macron par le seul vote qui s’impose au 2ème tour.

A titre d’information, le bureau national des clubs « Penser la France » – réuni ce jour – a adopté cette déclaration à l’unanimité après avoir procédé à un vote dont les résultats sont les suivants : 80% de voix pour Marine Le Pen et 20% de vote blanc. Aucune voix pour Emmanuel Macron.

#penserlafrance

CONTACT: penserlafrance@penserlafrance.fr – 01.73.64.98.68

Les Clubs « Penser la France » travaillent au soutien de plusieurs initiatives politiques de refondation autour d’un « nouveau Conseil National de la Résistance » réunissant communistes authentiques et gaullistes authentiques et au-delà tous citoyens militants pour l’indépendance de la France.

Les Clubs « Penser la France » militent pour les trois sorties immédiates : Sortie de l’OTAN – Sortie de l’UE – Sortie de l’EURO.