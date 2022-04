(Réinfocovid est allemand ?)

Par Gérard Fugnat

Le tristement célèbre site « Réinfocovid » ment. Jouant sur le rejet, légitime, des médias traditionnels, il manipule les chiffres et manipule l’opinion en défaveur des vaccins et de la science.

Le collectif affirmait dans son article « Bénéfice-Risque des vaccins Covid par tranche d’âge. Données du 1er juillet 2021 » que les vaccins Pfizer, Moderna et AstraZeneca (AZ) sont dangereux pour les personnes âgées de moins de 45 ans, grâce à des chiffres aussi faux que le CV d’Idriss Aberkane.

Partons des mêmes sources que Réinfocovid, afin de mettre en lumière la supercherie.

Dans ce premier tableau est listé le nombre de décès liés au Covid-19 pour 100 000 habitants, à la fois par tranche d’âge ainsi qu’une estimation du nombre de décès pour les personnes sans comorbidité, également pour 100 000 habitants.

Dans le second tableau nous est exposé à la fois le nombre de décès liés aux différents types de vaccins par tranche de 100 000 habitants, ainsi que le nombre de décès + cas graves liés aux vaccins pour 100 000 habitants également.

L’œil averti aura remarqué que l’on ne compare pas la même chose dans ces deux tableaux.

En effet, la distinction âge/comorbidité faite dans le cas des décès liés au COVID, n’est pas faite dans le tableau des décès liés aux vaccins. Il est malhonnête d’établir une conclusion en mélangeant deux valeurs ne portant pas les mêmes informations.

Pour Pfizer, en reprenant les données du rapport de l’ANSM utilisées par Réinfocovid, et en faisant la distinction des décès rapportés par catégorie d’âges, nous obtenons ces chiffres :

Pour le vaccin AZ, le rapport de l’ANSM indique 11 décès chez des personnes âgées de moins de 55 ans, dont 8 liés à des comorbidités connues. En faisant le même distinguo que précédemment nous obtenons un total de 0,279 décès liés à ce vaccin pour 100 000 habitants.

Les chiffres obtenus sont bien inférieurs à ceux donnés par Réinfocovid. La conclusion est également bien différente. Tandis que Réinfocovid se veut catastrophiste, les vaccins semblent être beaucoup plus sûrs pour les gens âgés de moins de 45 ans que ce qu’ils affirment.

Qu’en conclure ? Qu’il faut toujours garder un esprit critique sur les informations reçues. Ne pas céder aux seuls arguments d’autorité ou aux biais de confirmation. En effet, il est toujours plaisant de tomber sur une information confirmant ce que l’on pense déjà au préalable. Mais le piège est là, c’est à ce moment précis qu’il faut être encore plus rigoureux dans l’analyse d’information. D’autant plus dans les situations de crise où le pathos prend rapidement et facilement le pas sur le logos. Il est toujours important de vérifier et de croiser ses sources. L’inverse de la Doxa c’est l’esprit critique, pas le caniveau.

