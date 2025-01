Combat royaliste 57

Ces ingérences contre la France

Par Philippe Germain

En 2024, suite aux émeutes de Nouvelle-Calédonie, de Martinique et du cyclone qui a ravagé Mayotte, les Français de métropole apprenaient, non sans étonnement pour la plupart d’entre eux, que leur patrie était la plus grande France, sur laquelle le soleil ne se couchait jamais, et constituant la seconde Zone économique exclusive de la planète après les États-Unis. Rien que cela !

Les plus perspicaces découvraient que certaines îles du sol français étaient les proies d’un Empire et d’un État-nation. Par leur appétit territorial, ces prédateurs étaient des ennemis de l’extérieur de nos frontières. Contre la patrie française, ils menaient une guerre « hybride » faite de cyberactivisme mais surtout d’ingérence en influençant les populations des DROM-COM et de Corse. Inciter des groupes sociaux à devenir desennemis DE l’intérieur par l’aide à l’organisation de manifestations, le financement de structures violentes (CCAT en Nouvelle-Calédonie, RRPRAC en Martinique), des discours anticatholique et l’aide à la saturation migratoire. Cette campagne de remise en cause de l’intégrité territorialeest reconnue sur le site vie-publique.fr de la Direction de l’information légale et administrative du Premier ministre. Ainsi, en désignant certains ennemis extérieurs de la France, les royalistes n’étaient ni à côté de la plaque, ni complotistesmais ils avaient devancé les services républicains.

Dans sa stratégie d’extension maritime, l’Empire chinois lorgne sur certaines îles françaises. Il est aidé par l’alliance triangulaire des empires renaissants Chine-Russie-Iran. Moscou tractionne son « proxy » l’État l’Azerbaidjanais dont l’ONG gouvernementale du Baku Initiative Group manipule certains groupes indépendantistes de l’outre-mer français (Pacifique, Corse, Antilles, etc.) via des conférences internationales, un appui à l’ONU et la signature d’accords de coopération. Une guerre hybride chinoise dont l’Azerbaïdjan est le bras armé. Que fait la République ? Elle arrête de minables ennemis DE l’intérieur, les deux meneurs du CCAT et du RRPRAC en évitant de les accuser d’intelligence avec l’ennemi. Bien entendu, rien contre l’Azerbaïdjan à la solde de l’ennemi extérieur chinois. À vrai dire, depuis le célèbre Kiel et Tanger de Maurras, nous savons la République incapable de mener une politique étrangère cohérente.

D’ailleurs, la République se montre également impuissante devant le minuscule mais provocateur autre ennemi extérieur de la France : l’Union des Comores. L’Empire russe, de plus en plus présent aux Comores, a soutenu à plusieurs reprises la revendication comorienne sur Mayotte, tout comme la Chine bien entendu. De faux contenus se multiplient sur Tik Tok et le président de la commission des lois affirme : « Les outre-mer sont aujourd’hui le cœur de l’ingérence en France. Il y a une stratégie qui vise à déstabiliser la France là où elle est influente, là où des sphères d’influence sont contestées ». Le moyen hybride de notre ennemi extérieur comorien est l’immigration clandestine massive, dont un rapport de l’Assemblée nationale de 2006 précise qu’elle freine le développement économique de Mayotte, met en danger sa cohésion sociale et… constitue une menace pour la métropole car elle forme un terrain favorable à l’arrivée du fondamentalisme musulman. Dans les 3e, 13e et 15earrondissements de Marseille, la communauté des immigrés comoriens possède un fort tissu d’associations culturelles, sportives et sociales jouant un rôle crucial de maintien des liens avec la culture comorienne et s’investit dans des activités religieuses avec mosquées et centres islamiques. Y-a-t-il un « État » comoriens à Marseille, dont l’identité non liée à la tradition historique française lui permet d’acquérir une très forte puissance ? Ses membres maintiennent des liens étroits avec leurs familles restées aux Comores, grâce à des allers-retours réguliers et des envois de fonds. De plus, l’État comorien a mis en place des initiatives pour soutenir ses ressortissants en France. Le groupe social comorien estélectoralement courtisé par l’indiscutable ennemi DE l’intérieur islamo-gauchiste de la France insoumise.

Nous y voyons maintenant plus clair dans le jeu entre ennemis extérieurs et intérieurs.

