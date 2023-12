Par Philippe Germain

Depuis que l’école d’Action française a repris du poil de la bête (immonde, cela va de soit !), il est notable que ce qui a interloqué la presse télévisuelle, c’est son slogan, scandé à plein poumons dans les rues de Paris : Tous le monde déteste la République.

Incroyable… il existe encore des royalistes en France et qui mieux est, une jeunesse royaliste. Et voilà que non seulement ils ne participent pas à la « Grand Messe des valeurs républicaines » mais ils affichent joyeusement leur patriotisme en affirmant Penser claire et marcher droit. Ils réclament le droit à penser « autrement », en dehors du sentier bien balisé du politiquement correct, cette pensée dominante et aliénante qui transforme la France en un pays sans courage.

Pour cela ils disposent d’une doctrine : le nationalisme intégral. C’est-à-dire le patriotisme poussé au bout de sa logique, la monarchie fédérative. Le contraire total de la République, un régime politique qui place les libertés en bas de la société et l’autorité en haut dans l’Etat.

L’action française n’est pas un parti électoral. Elle est même antiparlementaire, donc opposée au régime des partis qui divise les français au profit d’une petite oligarchie politico-technocratico-médiatique farouchement européiste. L’Action française s’oppose à ce pays légal qui domine le pays réel. Elle veut libérer la France de cette domination. Elle veut que les français reprennent leurs pouvoirs. C’est le combat royaliste.

C’est simple, sans fioriture. C’est net et sans bavure. Les royalistes sont l’avant-garde du pays réel qui souffre. D’où la répression incessante qui s’abat sur elle. Oui vraiment, tout le monde déteste la république… en tout cas cela vient… cela se sent de plus en plus.