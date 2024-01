Combat royaliste 7

L’Europe c’est le double Grand remplacement.

Par Philippe Germain

L’Europe est comme la démocratie, malgré l’échec c’est toujours mieux demain. L’Europe est un imbrogliogéographique, linguistiquement une tour de Babel, racialement un leurre, historiquement un échec, diplomatiquement une soumission, démographiquement unsuicide, économiquement une régression. De plus, l’Europe est immigrationniste et la pourvoyeuse acharnée du Grand remplacement, dont l’histoire démontre par les ethnocides amérindien du XVIIe siècle et aborigène du XIXe qu’il ne relève pas du complotisme.

Au XXe siècle, l’Europe du charbon et de l’acier préféra les flux migratoires, algériens en France et turcs en Allemagne, à la robotisation industrielle. Puis, l’eurocrate Président Giscard d’Estaing encouragea les immigrés à faire venir leurs familles car ils consommaient peu pour envoyer leur salaire au pays, alors qu’ils pourraient payer des impôts indirects pour l’État-Providence. Si l’immigration illégale c’est bon pour maintenir de bas salaires,l’immigration légale c’est bon pour la fiscalité. C’est pourquoi la commissaire aux affaires intérieures de l’Europe Ylva Johansson a expliqué qu’« il est crucial d’ouvrir autant de voies de migration légales que possible. L’Europe a besoin de main-d’œuvre car le continent vieillit ». Cet argument économique est un mensonge car l’immigration de travail représente 13% des titres de séjour délivrés. Tout aussi mensonger d’affirmer que « les immigrés vont payer nos retraites » alors qu’ils travaillent moins que les Français. Les immigrés africains ont un taux de chômage (18%) presque trois fois supérieur à celui des Français de souche (6,9%). La part d’inactifs est de 40% pour les immigrés africains et de 13% pour les Français de souche. Qu’importe car les flux migratoires voulus par l’Europe profitent des déplacements de populations africaines,résultant des paysans qui rejoignent les mégalopoles et du dépeuplement de l’intérieur des terres au profit des zonescôtières accessibles au commerce mondial. Quand la surviey devient trop difficile, reste à aller vers la France dont les ONG vantent les indemnités et la justice laxiste.

L’histoire enseigne que les flux migratoires transforment les peuples, plus que les succès militaires (Pierre Debray). Les barbares germains s’infiltrèrent dans l’Empire romain car il avait besoin d’agriculteurs. En revanche, il existe aujourd’hui une grande différence : les Germains admiraient l’Empire romain et Clovis administra son royaume en Consul, fier de ce titre accordé par l’Empereur d’Orient, Anastase. Il n’en va pas de même de notre flux migratoire,en majorité de civilisation musulmane, convaincue de la supériorité de la loi coranique.

Alors que l’Europe contrôle les flux migratoires par les directives de sa Commission, nous assistons, non pas à une transformation démographique du peuple françaispar assimilation civilisationnelle mais à un Grand remplacement démographique africain, doublé d’unGrand remplacement civilisationnel coranique. Pouréviter un ethnocide français, il faut reprendre le contrôle de la souveraineté politique et, pour cela, « une seule solution, le Frexit ».

