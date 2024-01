L’Europe c’est le déclin de la France

Combat royaliste 6

Par Philippe Germain

Pour que les éléments patriotes du pays réel puissent se libérer de l’idéologie progressiste et euro centrique, la propagande royaliste les pousse à revenir aux faits,

L’Europe historique est un échec. La Grèce antique était asiatique autant qu’européenne et quand Alexandre la rassemble, c’est pour conquérir l’Asie. L’Empire romain ne s’étendit pas au-delà du Rhin et fut méditerranéen bien plus qu’européen. La première Europe véritable (800-814) fut celle de Charlemagne, régnant sur la Gaule, l’Italie et, après sa conquête, sur la Germanie mais le monde slave, la Scandinavie, les iles Britanniques lui échappaient, tandis qu’Espagne et Portugal étaient aux mains arabes. Malgré les désastreuses tentatives de Napoléon (1804-1813) et d’Hitler (1940-45), depuis 1973 l’Europe s’incarne à Bruxelles.

L’Europe diplomatique est soumise à l’Empire américain. La démocrate-chrétienne justifie cette soumission par la Paix. Pourtant les nations d’Europe ne connurent de paix véritable qu’entre 1815 et 1860, grâce à la « Sainte Alliance » de Talleyrand et Metternich, fondée sur le principe de légitimité. Les États devaient demeurer dans leurs limites et possession valant titre, le temps légitimait tout. A ce principe réactionnaire, les esprits éclairés opposèrent le révolutionnaire droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. L’Europe diplomatique ce n’est pas la paix mais la guerre. L’eurocentrisme risque d’entrainer la France dans celle d’Ukraine, par cobelligérance douce.

L’Europe démographique est en déclin. Surconsommation et individualisme donnent moins d’enfants. La natalité européenne s’est essoufflée avec la baisse de la croissance économique. Le vieillissement psychologique et le déclin du courage résultant du vieillissement des peuples européens, sont un suicide collectif comme ont connu la Grèce Antique, le Bas-Empire romain et la Venise décadente du XVIIIe siècle.

L’Europe économique finalement c’est l’Inflation et la baisse du niveau de vie par les sanctions infligées à la Russie. C’est aussi, l’ouverture du robinet migratoire, à un nouveau « lumpenprolétariat » (Karl Marx) permettant le maintien de bas salaires. Normal, car l’Europe à pour moteur la doctrine du « doux commerce », qui attend des interactions économiques qu’elles mettent fin aux conflits et construisent un monde uni et pacifié.

Les faits sont coriaces. L’Europe décline et donc elle use la France… La lutte nationale de réappropriation devient urgente, Ohé ! Royalistes, ouvriers et paysans, c’est l’alarme !

