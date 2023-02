La République, c’est la guerre ! Non à la guerre !

Par Henri Augier

Historiquement, en France, les différentes républiques et régimes plébiscitaires expérimentés depuis 1789 se sont toujours terminés par la guerre et/ou l’invasion étrangère.

Guerre étrangère, guerre civile, guerre intestine, règne de l’Étranger, de la première à la quatrième République, les faits sont là pour démontrer que ces aventures utopiques et mensongères se sont soldées par des échecs catastrophiques pour les Français et pour la nation.

La Cinquième république vit aujourd’hui les affres et les contorsions de l’agonie : elle qui aurait pu apporter par son inspiration de monarchie « républicaine » une paix durable et solide, force est de constater que les diverses amputations et réformes subies l’ont détournée de l’esprit voulu par ses fondateurs. La marche à la guerre est une réalité : le troisième conflit mondial est déjà commencé et la France ne sait pas garder sa souveraineté et refuser l’engrenage de la guerre. Elle abandonne à l’union européenne et aux États Unis qui la dirigent les rênes de son destin.

Certains en appellent à une sixième république ! Comme si cela ne suffisait pas, de voir les forces vives massacrées et la terre de France envahie. Le premier et le second empire ont fait pire que les républiques : Waterloo et Sedan ont marqué notre histoire et vu déferler les armées étrangères sur notre sol. Après avoir ravagé l’Europe et massacré les Européens au nom de la Liberté, les armées révolutionnaires républicaines puis impériales ont laissé un souvenir épouvantable aux peuples qu’elles ont martyrisés. L’esprit de guerre civile règne en permanence dans les relations entre citoyens du fait d’une confiscation du pouvoir par le pays légal contre le pays réel.

Il est temps de rompre avec ce cycle infernal qui participe à l’effondrement de la France.

Refusons d’entrer dans ce troisième conflit mondial. Exigeons un référendum afin d’obliger les « représentants » à prendre en compte l’avis du peuple et des Français.

Se battre jusqu’au dernier des Ukrainiens, puis jusqu’au dernier des Européens, voilà tout ce que les États Unis nous poussent à faire, afin de maintenir leur domination. Disons NON à la guerre.