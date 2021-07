L’un des plus célèbres pen­seurs poli­tiques amé­ri­cains, théo­ri­cien de la “fin de l’Histoire”, Fran­cis Fukuya­ma, le poli­to­logue de 68 ans et pro­fes­seur à l’Université de Stan­ford, était en Grèce pour une Table ronde orga­ni­sée par The Economist.

Il a expri­mé ses désac­cords sur diverses ques­tions. Il n’était pas d’accord avec la posi­tion d’un poli­ti­cien alle­mand qui a décla­ré que déve­lop­per l’Afrique était un bon moyen pour limi­ter l’immigration. “Je ne pense pas que ce soit le cas. Tout d’abord, je ne pense pas que l’Europe puisse conduire à une crois­sance rapide en Afrique, comme l’a dit Sei­bel. Deuxiè­me­ment, la crois­sance éco­no­mique rapide crée la migra­tion, elle ne la limite pas. Ceux qui sont très pauvres n’immigrent pas, ils n’en ont pas les moyens (…) Je pense donc que la crois­sance éco­no­mique de l’Afrique entraî­ne­ra des flux migra­toires plus importants.”

La suite