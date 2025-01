Les géants de la Tech : une nouvelle dynastie dans le pouvoir américain

par Gwendal Keraliès

L’élection de Donald Trump pour un second mandat a été marquée par un phénomène inédit : l’immersion des figures de la Silicon Valley dans les arcanes du pouvoir politique. Cette évolution, loin d’être anodine, témoigne d’un bouleversement profond des équilibres entre État, économie et société. Alors que la Silicon Valley était historiquement perçue comme une entité indépendante, mue par une idéologie technophile et libertarienne, elle s’installe désormais au cœur du pouvoir fédéral. Mais cette alliance entre Tech et politique suscite des tensions idéologiques majeures, entre aspirations globalistes et discours populistes incarnés par le mouvement MAGA (MakeAmerica Great Again).

La Tech et MAGA : une alliance fragile

Derrière une coopération apparente, les tensions entre la Silicon Valley et le mouvement MAGA ne cessent de croître. L’une des illustrations les plus frappantes de ce conflit concerne l’immigration. Les entreprises technologiques dépendent fortement des visas H1B, qui permettent de recruter des talents étrangers hautement qualifiés. Cependant, cette politique s’oppose aux principes nationalistes de MAGA, qui prône la protection des emplois pour les Américains.

L’influence grandissante de figures comme Elon Musk, aujourd’hui à la tête du « Département de l’efficacité gouvernementale » (DOGE), illustre cette contradiction. Bien que Trump ait autrefois souhaité abolir les visas H1B, son administration semble aujourd’hui adopter une position plus nuancée sous la pression des poids lourds de la Tech. Si cette flexibilité peut stimuler l’économie américaine, elle soulève des questions cruciales sur la souveraineté nationale et l’équité sociale.

L’État comme obstacle ou catalyseur

La Silicon Valley et MAGA partagent une méfiance envers la bureaucratie fédérale, mais leur vision diverge quant à son rôle. Alors que MAGA souhaite recentrer le pouvoir sur les institutions nationales, les leaders de la Tech considèrent souvent l’État comme un frein à l’innovation. Cette divergence pourrait émerger comme un obstacle majeur dans des domaines stratégiques tels que la régulation de l’intelligence artificielle ou la lutte contre la dépendance envers les productions chinoises.

Malgré leur discours public sur la nécessité de protéger les infrastructures numériques nationales, certaines grandes entreprises de la Tech continuent de collaborer avec des partenaires chinois pour la fabrication de composants clefs. Une telle ambivalence pourrait affaiblir les efforts de MAGA pour renforcer l’indépendance économique et technologique des États-Unis.

Une polarisation sociale aggravée

La présence accrue des leaders de la Tech dans l’administration fédérale risque de renforcer la polarisation politique et culturelle. Les partisans de MAGA accusent déjà les grandes entreprises technologiques de censure et de partialité, en particulier sur les plateformes de réseaux sociaux. Ces tensions pourraient être exacerbées par les valeurs progressistes souvent promues par la Silicon Valley, telles que la diversité, l’inclusivité et la défense des minorités, qui entrent en conflit avec certains aspects du conservatisme populiste.

En outre, l’accès disproportionné de la Tech aux instances décisionnelles pourrait alimenter les critiques sur un « capitalisme de connivence ». Les gains financiers spectaculaires réalisés par certaines entreprises depuis l’élection de Trump donnent l’impression d’une collusion entre pouvoir et entreprises privées, renforçant la défiance de l’opinion publique.

Les enjeux géopolitiques : un leadership controversé

Sur la scène internationale, l’immixtion des géants de la Tech dans le pouvoir américain amènera peut-être enfin les Européens à se poser des questions sur la souveraineté numérique. Les infrastructures technologiques mondiales (logiciels, matériels et réseaux) restent totalement sous contrôle des entreprises américaines. Cela donne aux États-Unis un avantage stratégique immense, mais renforce aussi l’hégémonie culturelle et économique américaine.

Alors, en Europe, des figures comme Elon Musk sont en train de passer du statut de « bienfaiteurs visionnaires » à celui de « politiciens américains », symboles d’une influence jugée intrusive. En tout cas c’est bien que, enfin, les Européens se rendent compte que des personnes comme Musk servent des intérêts nationaux (américains). Encore faudra-t-il qu’ils se rendent compte que c’est aussi le cas des autres Zuckerberg, Bezos, etc.

Cette situation de fusion du pouvoir politique américain et de celui de la Tech est intéressante, mais elle ne pourrait pas avoir lieu eu Europe. Ni l’Union, ni les nations européennes n’ont jamais été capables de répondre à la domination des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). L’Union européenne, avec son rejet instinctif du souverainisme, se paralyse elle-même face à l’émergence de ces nouvelles puissances. Comment espérer protéger une identité culturelle face à des outils de production et de diffusion (hardware, software et tuyaux (internet) qui appartiennent presque exclusivement aux États-Unis ?

Vers une redéfinition des rôles

Si l’entrée des géants de la Tech dans les rouages du pouvoir américain représente un tournant historique, elle soulève également de nombreux défis. Entre tensions idéologiques, conflits d’intérêts économiques et polarisation sociale, cette « cohabitation » pourrait redéfinir durablement les rapports entre État et marché aux États-Unis. Loin d’être une simple anecdote, cette évolution incarne les contradictions d’un système où les innovations technologiques régissent désormais le champ politique autant que les échanges économiques.

L’expérimentation en cours, si elle réussit, pourrait poser les bases d’une collaboration innovante entre pouvoir public et privé.

Une chose est sûre : l’émergence des leaders de la Tech au cœur du pouvoir politique américain redéfinit les règles du jeu, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Les illusions d’un Emmanuel Macron sur sa « startup nation » ou les effets de manche d’un Thierry Breton, autoproclamé champion français de l’internet, montrent à quel point nous sommes en train de prendre du retard. Qu’ont fait la France ou l’UE depuis la découverte du « mulot » par Jacques Chirac en 1996 (c’est ainsi que ce président très limité appelait la souris d’un ordinateur dont il venait de découvrir (enfin !) l’existence !). Uniquement des effets d’annonce, sur un « YouTube à la française », sur un « Netflix à la française » : du bluff, du bluff et encore du bluff.

Cet échec français ne s’est pas produit parce que nous manquerions de génie ou de personnel qualifié pour concurrencer les Américains, mais parce que nos dirigeants sont aveuglés par l’idéologie européenne et parce que, au lieu de comprendre l’Amérique et ses forces… ils ne font que la révérer.