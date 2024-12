Combat royaliste 55

Rétrospective et perspectives du combat

Par Philippe Germain

L’histoire prouve que la France a connu ses périodes d’apogée, de splendeur, de gloire et de renom avec la monarchie capétienne. C’est pourquoi l’école d’Action française conspire à ciel ouvert pour le retour aux institutions conformes aux intérêts de la patrie française. C’est-à-dire l’arrivée au pouvoir du prince Jean IV – « l’Héritier » –, le comte de Paris.

Ce retour est possible à condition d’être préparé par une fraction de l’opinion publique formée à la doctrine politiquedu nationalisme intégral. La propagande d’Action française place donc chaque Français devant un choix : la survie de notre « héritage » ou son démembrement. Il faut choisir entre le roi ou la République. Voilà pourquoi plusieurs rubriques hebdomadaires de l’année 2024 ont porté sur la doctrine du nationalisme intégral (quinze rubriques sur l’impératif nationaliste).

Parallèlement, l’école d’Action française est obligée de mener une contre-révolution permanente pour permettre à notre nation de survivre. Pour cela, elle démasque les ennemis de la France. Ainsi trente-sept rubriques du Combat royaliste ont traité, en 2024, des prédateurs extérieurs. L’histoire prouve aussi que la démocratie française n’a pas et ne peut avoir de politique étrangère cohérente et suivie. La République s’avère impuissante à affronter, sur le plan diplomatique, les grands empires que sont, en métropole, l’Europe germano-américanisée (vingt-et-une rubriques sur l’imposture eurocratique) et, en Outre-Mer, l’Empire du Milieu renaissant, la Chine (seize rubriques sur la « plus grande France »).

Mais la République n’est pas seulement impuissante à protéger la France sur ses frontières extérieures. Elle laisse se développer à l’intérieur l’influence étrangère et livre notre patrimoine national à des entreprises de colonisation menées par diverses féodalités intérieures. C’est sont sur elles, notamment, que porteront les rubriques du « Combat royaliste » de l’année 2025. Leur désignation claire, mais aussi l’éclairage de leurs méthodes défensives sont urgent au moment où la Ve République s’effrite un peu plus chaque jour.

Bonne année militante 2025 et montons tous au créneau.

La dentelle du rempart nous attend au moment où la planète est fiévreuse et où le cycle libéral ne cesse de décliner. Et pour que survive la France, vive le roi !

