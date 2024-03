Combat royaliste 13

L’Europe, c’est la guerre

Par Philippe Germain

Après la parenthèse du vocabulaire néo-droitiste d’ethno-différentialisme, identité, indo-européens, voici le temps du retour au politique où le conservateur Éric Zemmour a largement et facilement diffusé les termes de Grand Remplacement, assimilation et choc des civilisations.

Pour Samuel Huntington, inventeur du concept de choc civilisationnel, l’Europe est diluée dans la civilisation occidentale au centre de gravité américain et nous allons voirla multiplication de conflits mettant aux prises non des nations mais huit civilisations. La civilisation musulmane, seule ou avec la confucéenne, allait défier l’Occident contemporain. L’attentat du 11 septembre 2001 valida Huntington, commeensuite les talibans et le Califat de Daech. Depuis 2023, le choc civilisationnel se déroule en Palestine, l’une des zones ou tout au long de l’histoire s’affrontent des mondes hostiles. La guerre islam/judaïsme confirme la thèse d’Huntington.

En 2022, l’attaque surprise de l’Ukraine parut aussi confirmer Huntington, cependant cette guerre n’oppose pas la religion musulmane à la protestante Pax america mais des orthodoxes à d’autres orthodoxes. Par cette guerre entre Slaves, l’Empire russe affronte par Ukraine interposée « l’empire bicéphale de Londres et de Washington » (Maurras). Dans cette guerre,pour l’instant limitée mais potentiellement nucléaire, ce ne sont pas des cultures qui s’affrontent mais deux empiresaux intérêts concrets.

Malgré les débandades du Viêt-Nam (1975) et d’Afghanistan(2021), du désengagement d’Irak (2018), les Ukrainiens ont voulu croire à l’aubade de la protection américaine. Par habitude, l’Europe impériale, elle, s’est soumise au grand frère Américain. Mais voilà que l’Empire US semble se désengager pour mieux faire face dans le Pacifique, à l’ancien Empire du milieu, la Chine. Ayant acheté des plaines à blé ukrainiennes à vil prix, l’Empire américain pousse hypocritement l’Europe impériale à le remplacer dans sa protection. Et cela marchepuisque les euro-technocrates de Londres et Paris, suivis par27% de Français progressistes, glissent sur la pente savonneuse entraînant l’Europe impérialiste vers la guerrecontre l’Empire russe. Une sorte de voie « accélérationiste » permettant de finaliser l’européanité, non par une guerre deraces mais par une radicalisation militariste de l’Europeimpériale. Plus que le choc de la civilisation occidentale aux sources protestantes contre la civilisation orthodoxe slave, il s’agirait d’une guerre entre deux empires nucléaires. L’Europe impériale, de plus en plus fédérale, doute de plus en plus d’elle-même et donc se radicalise en poussant dans le sens ou les empires tombent… la guerre.

