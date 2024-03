Communiqué de l’Action française – Non à la dégradation d’une statue

Des militants de l’Action française ont cru bon de revendiquer le barbouillage de la statue de Simone Veil à La Roche-sur-Yon.

Ceux qui ont mené cette maladroite et fâcheuse initiative ont laissé éclater le dégoût que leur a inspiré la fête républicaine du congrès qui se voulait historique, et qui s’est réuni dans la ville royale de Versailles pour graver le droit fondamental de l’avortement libre (et obligatoire ?) dans le marbre de la constitution.

60% des adhérents de notre mouvement sont des jeunes de moins de trente ans. Ils sont exaspérés par l’accumulation des signes de renoncement à la vie, de l’aspirateur d’embryon à l’euthanasie de nos anciens en passant par le suicide assisté, qui constituent aujourd’hui la seule espérance proposée aux Français dans un quotidien par ailleurs constellé de mauvaises nouvelles. Ainsi s’ajoutent les maux de notre société, insécurité, immigration massive, déroute industrielle, déclassement social, diplomatie au doigt mouillé, dissolution de la France dans une Europe « fédéralisante » et antichambre de la mondialisation. Ils sont aussi la génération que le grand guerrier Macron veut sacrifier sur le front russe pour défendre les valeurs LGBTQIA+ promues, entre autres, par les oligarques de Davos, les vrais maîtres de l’Élysée.

Si nous comprenons le sentiment profond qui anime ces militants, nous réprouvons fermement ce type d’action contre-productive, cette violence symbolique qui s’ajoute à la violence réelle de l’avortement quasi industriel, qui ne sert pas plus notre mouvement qu’il ne sert la lutte pour la défense de la vie menée par de nombreuses associations sans relâche depuis des années. Nous ne sommes plus, du reste, à attaquer Simone Veil, laquelle avait tenté d’encadrer de façon rigoureuse sa loi, dont elle reconnaissait par ailleurs la dimension tragique. La dépénalisation de l’avortement visait à titre exceptionnel à « secourir » des femmes victimes de la violence et de la précarité mais, ce faisant, elle a ouvert la boîte de Pandore… D’une certaine façon, elle aussi a été trahie.

Depuis les dérives du Planning familial, soutenues par les politiciens sans scrupules qui se sont affranchis de ses précautions, ont fait de cet acte chirurgical terrible, une banalité avec 235 000 IVG par an. Les responsables de ce prodrome des enfants à naître ne sont pas à chercher au Panthéon car ils sont bien vivants aujourd’hui et occupent les postes les plus en vue dans notre pays, ce sont eux que nous dénonçons.

Nous condamnons cette action des jeunes militants qui ont manifesté, certes, leur légitime colère, mais de la plus mauvaise manière en s’en prenant à une statue, comme le dernier indigéniste venu. Simone Veil, pas plus que Colbert, ne mérite ces outrages.