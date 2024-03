La guerre et les JO : l’important c’est de participer

Par Henri Augier

Puisque la France lance une alerte et évoque l’hypothèse d’un soutien sans ligne rouge à un État en guerre, pouvant aller jusqu’à l’envoi de troupes au sol contre un État nucléaire, la Fédération de Russie, il faut en tirer une première conséquence : la France, qui accueille les jeux olympiques dans cinq mois, doit demander préventivement le report de cet événement afin de mobiliser ses forces et assurer la protection des populations françaises comme des visiteurs et participants aux jeux.

La préparation des défenses du territoire français prime, en effet, sur toute autre activité et cette demande de report aurait comme conséquence de prévenir les tentatives d’attentats terroristes susceptibles de surgir de toutes les directions.

L’Action française appelle ainsi à privilégier le bien commun national et international et à respecter l’esprit des jeux olympiques, lesquels ne peuvent se dérouler sereinement qu’entre des délégations de nations en paix les unes avec les autres. Le conflit entre Israël et les forces du Hamas suscite des réactions contrastées qui obèrent gravement le climat de paix indispensable à une rencontre sportive internationale.

Si les déclarations du président Macron sur le soutien à l’Ukraine sont sérieuses, elles doivent donc se traduire par une mobilisation des Européens : le report des JO serait alors un geste fort.

L’AF est trop attachée à l’esprit olympique des origines pour rester inerte face à une situation d’escalade de la terreur.