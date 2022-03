« Ils sont des nôtres. » C’est en ces termes qu’Ur­su­la von der Leyen a pré­sen­té son sou­hait de voir l’U­kraine, « à terme », rejoindre l’U­nion euro­péenne. La situa­tion inter­na­tio­nale avait-elle vrai­ment besoin qu’on en rajoute ? On sait que l’une des rai­sons de l’in­va­sion russe est le sou­hait de pré­ser­ver ce que Vla­di­mir Pou­tine per­çoit comme la sphère d’in­fluence tra­di­tion­nelle de la Rus­sie : la Rus de Kiev, on connaît cela par cœur grâce aux chaînes d’in­for­ma­tion conti­nue, mais on ne prend pas bien la mesure de ce que cela signi­fie. On sait éga­le­ment que l’empressement de l’U­kraine à se rac­cro­cher aux ins­tances occi­den­tales (Union euro­péenne et OTAN) remonte à l’URSS et au trai­te­ment que les Sovié­tiques, qui ont créé ce pays, ont réser­vé aux Ukrai­niens, notam­ment les ter­ribles famines orga­ni­sées des années 30. Le pou­voir en place doit son ins­tal­la­tion à la désta­bi­li­sa­tion de 2013, récu­pé­rée par la CIA, ain­si qu’au ras-le-bol géné­ral de la cor­rup­tion, qui a his­sé sur le pavois un ancien comique. Les Ukrai­niens résistent héroï­que­ment, certes ; leurs réfu­giés sont de vrais réfu­giés (femmes et enfants), et non des colonnes d’hommes seuls, certes ; cette tra­gé­die se passe non loin de chez nous et l’é­mo­tion est légi­time. Tou­te­fois, les cri­tères d’adhé­sion à l’U­nion euro­péenne (État démo­cra­tique, éco­no­mie de mar­ché, res­pect des « valeurs de l’Eu­rope ») ne semblent pas rem­plis dans un pays encore instable et cor­rom­pu. Accé­lé­rer le pro­ces­sus d’adhé­sion par com­mi­sé­ra­tion relè­ve­rait du mépris pour les Ukrai­niens et de la pué­ri­li­té face à Poutine.

La suite