Après une longue tra­ver­sée du désert, l’Ac­tion Fran­çaise renaît de ses cendres en cap­tant, grâce aux réseaux sociaux, de très jeunes militants.

Ils s’appellent Faus­tine* et Adrien, res­pec­ti­ve­ment 27 et 30 ans. Sou­riants, la parole facile, et styles ves­ti­men­taires dans l’air du temps, ils sont les nou­veaux visages de l’Action Fran­çaise (AF), un par­ti natio­na­liste et roya­liste, au sein duquel ils militent à Bor­deaux (Gironde).

Qui sont-ils ?

Le tren­te­naire est pré­sident de fédé­ra­tion régio­nale, qui compte envi­ron 200 mili­tants, dont une cin­quan­taine dans la capi­tale giron­dine. Vieux de plus d’un siècle – il est né en 1899 -, le mou­ve­ment se targue de près de 3000 adhé­rents en France, selon les dires d’Adrien.

