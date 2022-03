Som­maire

Actua­li­té :

Tuni­sie : réta­blir l’ordre et la confiance avant les volup­tueux éthers de la démo­cra­tie

Dos­sier : Libye

- Un pays déser­tique cou­pé en trois ensembles- Une socié­té d’abord tri­bale

- La guerre contre le colo­nel Kadha­fi (2011)

- Le chaos (2011 – 2019)

- Entre guerre et hypo­thé­tique recom­po­si­tion (2019 – 2022)

His­toire :

Qui était Abd el Kader ?

Edi­to­rial de Ber­nard Lugan

En Tuni­sie comme en Libye, la trans­plan­ta­tion des « prin­cipes » démo­cra­tiques et des valeurs abs­traites pos­tu­lées uni­ver­selles de l’Occident, l’i­gno­rance ou même par­fois le mépris de l’histoire, ont pro­vo­qué le chaos.

En consé­quence de quoi, la Tuni­sie est aujourd’hui pla­cée devant un choix très clair :- L’anarchie poli­tique avec l’effondrement socio-éco­no­mique sui­vi de la prise de pou­voir par les isla­mistes.- Un régime fort capable de réta­blir ordre et confiance.

Avec cou­rage, le pré­sident Kaïs Saied a choi­si la seconde option. Or, ceux qui, en 2011, ont pro­vo­qué le chaos avec la « révo­lu­tion du jas­min », mènent actuel­le­ment cam­pagne contre lui. Avec natu­rel­le­ment le sou­tien des médias fran­çais et des éter­nels cocus de la « bonne gou­ver­nance ».

En Libye, en dehors d’une nou­velle guerre de tous contre tous, deux options sont possibles :

La suite