Albi et Besançon : justice a deux vitesses

« Parc fermé : raison de fermeture, risque élevé de se faire poignarder. Protégeons nos familles de l’immigration », c’était le contenu de l’écriteau consultable par les passants, apposé sur l’entrée d’un parc à Albi pendant quelques minutes, le samedi 10 juin dernier. Une action menée par des militants du groupe identitaire local, Patria Albiges. Et la Justice n’a pas traîné puisque, une semaine plus tard, trois d’entre eux ont été interpellés et placés en garde à vue. Une célérité exemplaire qui interroge, d’autant que la Justice a refusé la levée du contrôle judiciaire des trois individus contraints de pointer régulièrement au commissariat au motif que « ce délit équivaut à une incitation à la violence, il ne peut être exclu que cette incitation puisse conduire à un passage à l’acte… », précise le président du tribunal, dans le jugement que nous nous sommes procurés.

