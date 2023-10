Après Lampedusa, l’enquête de BV à Menton et Vintimille auprès des migrants

Voilà plus de deux semaines, maintenant, que plus de 10.000 migrants ont débarqué sur l’île de Lampedusa, en Italie, et vous avez pu suivre avec BV sur notre site cette crise migratoire inédite. Depuis, plusieurs questions demeurent : que deviennent ces migrants, une fois qu’ils ont mis le pied sur le sol italien, cherchent-ils à venir en France, et si oui, pourquoi ?

Pour répondre à ces questions, Jordan Florentin s’est rendu sur place pour BV, à la frontière franco-italienne de Menton, cette ville qu’on appelle « la perle du Sud », à mi-chemin entre Vintimille, en Italie, et Nice, en France. C’est à Menton que se trouvent deux postes-frontières, l’un sur la route qui longe la Méditerranée, l’autre plus haut, près de la montagne, et c’est via ces accès que de nombreux migrants tentent, chaque jour, de fouler notre sol.

