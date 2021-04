Hier, en ces colonnes, était poin­té l’affaissement intel­lec­tuel du monde poli­tique. Mais plu­tôt que de déses­pé­rer sur tant de lait ver­sé, pour­quoi ne pas, aus­si, trou­ver des rai­sons d’espérer ? En cher­chant bien, on trouve !

Ain­si, Man­sour Kamar­dine, dépu­té LR de Mayotte, vient-il d’accorder un entre­tien plus que déca­pant à la chaîne Front popu­laire, de Michel Onfray. Iro­nie de notre époque que celle vou­lant que l’homme de droite trouve désor­mais son miel chez des hommes de gauche : Régis Debray, Jean-Pierre Che­vè­ne­ment et, bien sûr, Michel Onfray, pour ne citer qu’eux. Une gauche très mal­adroite, dira-t-on. Certes, mais si l’actuelle droite se résume à Édouard Phi­lippe, Gérald Dar­ma­nin et Xavier Ber­trand, la gauche devient émi­nem­ment fréquentable…

Même éti­que­té LR, qui sait vrai­ment de tel ou tel côté de l’échiquier poli­tique campe Man­sour Kamar­dine ? Peu importe. Car, jus­te­ment, ce qui lui importe est la réa­li­té des faits, têtus, comme cha­cun sait. L’immigration de masse ? « Ima­gi­nons un seul ins­tant qu’on dise aux Fran­çais que les immi­grés de France métro­po­li­taine repré­sentent quelque chose comme 40 mil­lions, sur une popu­la­tion de plus de 65 mil­lions. […] C’est exac­te­ment ce qui se passe à Mayotte, confron­tée à une inva­sion migra­toire barbare. »

