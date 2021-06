Som­maire

Ceu­ta et Melil­la Pla­zas de sobe­ria­no et portes de l’immigration

Dos­sier : La ques­tion eth­nique et ses consé­quences sur la sta­bi­li­té du Tchad

- Les trois grands groupes eth­no-régio­naux et leurs conflits traditionnels

- Les guerres des années 1965 – 1979 : nor­distes contre sudistes

- 1980 – 1990 : de la guerre inter-Tou­bou à la guerre Zagha­wa contre Goranes

- 2004 – 2021 : Les guerres d’Idriss Déby

- Le Tchad pour­ra-t-il sur­mon­ter ses déter­mi­nismes ethno-claniques ?

Edi­to­rial de Ber­nard Lugan :

L’explication de la défer­lante migra­toire sur l’enclave espa­gnole de Ceu­ta est pour­tant simple à com­prendre : la gauche espa­gnole a les « yeux de Chi­mène » pour le Poli­sa­rio, orga­ni­sa­tion révo­lu­tion­naire, butte témoin des « mou­ve­ments de libé­ra­tion » des années 1970. Le Poli­sa­rio a pour but le démem­bre­ment du Maroc par la créa­tion d’un « Etat saha­raoui » indé­pen­dant, ce qui per­met­trait à son par­rain algé­rien de s’ouvrir une fenêtre sur l’océan atlan­tique… Pour le Maroc, auquel il serait alors deman­dé d’entériner les ampu­ta­tions ter­ri­to­riales saha­riennes subies à l’époque colo­niale, cela est évi­dem­ment inacceptable.

