Qu’on le veuille ou non, Cyril Hanou­na pour­rait peser dans l’élection pré­si­den­tielle, et lui-même ne cache pas son inté­rêt pour la chose poli­tique. Mais quid de ses « fan­zouzes », comme il se plaît à sur­nom­mer les fidèles de son émis­sion ? Le Point révèle mer­cre­di 2 juin les conclu­sions d’un son­dage qu’il a spé­cia­le­ment com­man­dé. On y apprend que l’audience de Touche pas à mon poste ne peut être réduite à des ado­les­cents accros à la télé­vi­sion, et qu’il attire sur­tout les sym­pa­thi­sants du Ras­sem­ble­ment natio­nal et de La France insoumise.

Cette étude réa­li­sée par l’Ifop s’est inté­res­sée aux 13% de Fran­çais qui regardent l’émission au moins une fois par semaine et peuvent donc être qua­li­fiés de « fan­zouzes ». « Ils sont donc plus de six mil­lions de Fran­çais à regar­der Hanou­na très régu­liè­re­ment. Dans une socié­té que je qua­li­fie « d’archipellisée », ras­sem­bler sur son nom une telle part de la popu­la­tion, c’est beau­coup », détaille Jérôme Four­quet, direc­teur du dépar­te­ment opi­nion à l’Ifop. On ne peut donc nier que Cyril Hanou­na « pèse dans le débat public ». Plu­sieurs l’ont déjà com­pris, tels Jean-Luc Mélen­chon et Mar­lène Schiap­pa qui font par­tis des poli­tiques les plus pré­sents dans TPMP.

