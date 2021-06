JEAN-FRÉDÉRIC POISSON : « LA LÉGALISATION DU CANNABIS EST UNE FUMEUSE ARLÉSIENNE DU PAYSAGE POLITIQUE FRANÇAIS »

Léga­li­sa­tion du can­na­bis : une fumeuse arlésienne

1,5 mil­lion. C’était le nombre de consom­ma­teurs régu­liers de can­na­bis en France à l’automne 2019. Et depuis, les courbes conti­nuent de s’affoler. Cette drogue dite « douce » n’en finit plus de se répandre dans le quo­ti­dien de notre jeu­nesse, vic­time pri­vi­lé­giée de ce fléau. La situa­tion est par­ti­cu­liè­re­ment pré­oc­cu­pante. Et c’est pour­tant le moment qu’ont choi­si cer­tains dépu­tés du groupe Liber­tés et Ter­ri­toires pour remettre sur le tapis le sujet de la léga­li­sa­tion de cette sub­stance toxique, en bran­dis­sant un joint au sein de l’hémicycle.

L’idée de la léga­li­sa­tion du can­na­bis est une bien fumeuse arlé­sienne du pay­sage poli­tique fran­çais. Aucun des argu­ments avan­cés pour la défendre n’est sérieu­se­ment rece­vable si l’on prend la peine de pen­ser les lois en termes de défense du bien com­mun plu­tôt qu’en termes d’opportunisme élec­to­ral. Ce que confirme la der­nière consul­ta­tion de VIA | la voie du peuple sur la ques­tion, dans laquelle plus de 89% des 1550 per­sonnes ayant don­né leur avis, étaient oppo­sées à cette légalisation.

