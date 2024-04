Comment dissoudre la France dans l’Europe

Retraçant la longue histoire d’une idéologie, Axel Tisserand démontre brillamment dans ce dernier ouvrage paru aux éditions de Flore (ISBN : 978-2-900689-61-5) en quoi cette « Europe » s’est construite depuis l’origine « à l’abri des peuples » (Emmanuel Macron), pour mieux en dissimuler le caractère hors sol et volontariste.

Utopie mercantile et « totalitaroïde » visant à « réaliser une mondialisation démocratique » (Romano Prodi), cette « Europe » nie en effet l’aspiration des peuples du continent à l’indépendance, au nom d’une lecture simpliste et comme paniquée de l’histoire.

Alors qu’on s’apprête à franchir un pas décisif en matière de soumission politique, ce livre vise ainsi à dévoiler l’imposture dans laquelle la classe politique gouvernante semble résolue à dissoudre la France.

L’auteur, Axel Tisserand, agrégé de lettres classiques et docteur de l’École pratique des hautes études, fut l’élève de Pierre Boutang. Spécialiste de Boèce et de Maurras, sur lesquels il a publié plusieurs ouvrages, il a fait paraître en 2022 La Voie capétienne, qui illustre la remarquable continuité, la constante adaptation et la richesse de la pensée des Princes de la Maison de France.

Notons la préface de Paul-Marie Coûteaux, haut fonctionnaire, essayiste et très fin connaisseur de la construction européenne, ayant siégé au Parlement européen de 1999 à 2009, qui dirige par ailleurs la revue Le Nouveau conservateur. Il a notamment publié L’Europe vers la guerre (1997) et De Gaulle philosophe (2010).

Aux éditions de Flore le texte est paru dans la collection « Kiel et Tanger », si vous souhaitez le lire, rendez-vous sur la page https://www.librairie-de-flore.fr/, toutes les informations nécessaires s’y trouvent.