Pour cette nouvelle année…

par Olivier Giot, secrétaire général

En ce début d’année, je tiens à vous adresser mes vœux pour 2025.

L’année 2024 s’achève comme elle a commencé : dans le chaos et en proie à une véritable crise de régime. Cette débandade – portée par le triste sire Macron, qui se fantasme monarque, et maintenant par un Premier ministre qui se prend pour Henri IV – n’a que trop duré. Nous aspirons dès lors aux originaux et non à ces mauvaises copies.

Les Français attendent un projet centré sur le bien commun, profondément ancré dans notre nation et qui défende les provinces, les métiers et les familles. Il est donc impératif de redoubler d’efforts ; et pour donner du sens à tout cela,j’évoquerai trois principes fondamentaux pour la poursuite de notre combat : les libertés, la souveraineté et la royauté.

Cette espérance est portée par Monseigneur le comte de Paris, duc de France, et par le Dauphin Gaston qui ont su, par exemple au chevet des agriculteurs, se retrouver aux côtés de cette France qui ne désire que vivre !

À tous les Français, et en premier lieu à la famille de France, je souhaite une année 2025 empreinte d’espoir, de détermination et de succès !