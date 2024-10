Combat royaliste 43

Et du côté de la Guyane ?

Par Philippe Germain

La planète est fiévreuse…

À l’Est, l’offensive ukrainienne dans la région russe de Koursk semble stagner ; or, les soldats manquent dans le Donbass où l’armée russe poursuit sa lente progression.

À l’Ouest, L’Occident puritaniste s’affole d’une possible attaque d’Israël, son ami de toujours, sur le complexe nucléaire iranien ; or, il ricanait de la menace nucléaire russe.

La politique extérieure mérite toute notre attention de patriotes français. Quand, au début du XXe siècle, Maurras lança son mouvement de restauration nationale, quel en fut l’élément déclencheur ? La politique étrangère, avec sa sœur inséparable, la politique de défense.

L’empirisme organisateur rappelle que la situation était alors, il est vrai, plus claire. L’Allemagne portait en elle, depuis l’humiliation d’Iéna en 1806, une soif de revanche historique que sa victoire de 1870-71 n’avait pas étanchée. Elle représentait donc pour la France un immense danger. La IIIeRépublique s’est révélée incapable, à plus d’un titre, de le percevoir et de préparer la France à s’en préserver. Maurras, avec l’impressionnant ascendant intellectuel qu’il commençait à acquérir, en rechercha les causes. Ce qui l’amena à définir une politique globale dans l’Enquête sur la monarchie, puis à affiner sa vision de la politique étrangère dans Kiel et Tanger.

Ne négligeons pas la politique étrangère. Ne négligeons pas l’indispensable désignation de nos ennemis extérieurs, qui sont souvent des empires… européen, chinois, américain et parfois russe qui cherchent péniblement à contrecarrerl’influence de la France en Afrique. Les ingérences étrangères en Nouvelle-Calédonie doivent d’autant plus être traitées qu’une prochaine étape sera d’engager les hostilités en Guyane avec pour objectif de détruire, à Kourou, la politique spatiale française. N’oublions pas le critère majeur de notre politique nationaliste : la défense des intérêts français !

