Le mur des cons… puisqu’ils ont osé l’appeler ainsi !

Par Guy Adain

Les patauds l’ont construit tout autour de la France, plus solide encore que le mur de Berlin, et pour cause, ils l’ont construit invisible. Il enserre le pays fermement, étroitement gardé par leurs gauchos. Heureusement qu’il est artificiel comme leur intelligence !

Au fil du temps, il est devenu mur des lamentations tant est triste et abjecte la vie dans le ghetto France !

Vols, viols, meurtres deviennent quotidiens ; crimes que l’on combat à la lueur de petites bougies et à la senteur de fleurs de miséricorde. Avec, aussi, des discours fiers et bien sentis du style « Plus jamais ça », jusqu’au prochain autodafé !

Le comble de l’horreur est atteint, la honte et le dégoût nous statufient. Faudra-t-il que nous fuyions notre France comme Loth a fui Sodome et vu sa femme transformée en statue de sel ?

Les patauds, maçons de la muraille dictent la Loi ; c’est : l’État de gauche ! Il est inviolable, intouchable. Hors le mur, point de salut ! Intra-muros, la vérité et les valeurs « Républi-Caïnes » ! Et l’œil était dans la France et regardait Caïn !

Le droit n’existe plus, ni le vrai, l’honorable, le sincère, le beau, ni la vraie justice, le noble, le sacré, le fidèle, ni l’amour, le divin… Il y a bien… quelque chose de pourri au Royaume de France !

Malheureusement, il n’y a plus de France et encore moins de Royaume ! Les bouffons remplacent les rois et les gueux remplacent les gentilshommes.

Il est peut-être temps d’élire une belle Dame de cœur qui ne pourra jamais être pire que ces rebuts de l’inhumanité qui tuent l’amour et la grâce. La France est femme, elle est fille aînée de l’Église, on l’appelle Marie-Anne ! On pourrait l’appeler Philippine, âme de France !

(Illustration : « Cristal de l’âme », par NC)