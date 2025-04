La peur déclinée sous toutes les formes possibles !

Par Philippe Schneider

En 1945, lors du procès de Nuremberg, il a été demandé aux dirigeants nazis comment ils avaient fait pour être suivis par les Allemands, du moins une grande partie d’entre eux. Ils ont répondu en disant qu’ils avaient distillé la peur, celle d’ennemis qui voulaient les détruire. Peur d’un risque totalement inventé ou exagéré. Bien sûr, ils ne furent pas les premiers à le faire mais ils avaient plus de moyens de diffusion que par le passé. Aujourd’hui, c’est encore pire !

Le Président Macron semble être passé maître dans ce type de propagande pour essayer de regrouper derrière lui un peu plus de Français. Il est vrai qu’il n’y en a plus beaucoup qui le suivent ! Il y a, évidemment, ce qui est appelé le « dérèglement climatique » qui a toujours existé mais qui est utilisé pour les besoins des multinationales, mais ce n’est pas le sujet ici ! En France, il avait commencé, petitement, avec les « Gilets Jaunes » en provoquant des heurts, en exagérant ou même inventant des dépravations, destructions… bien aidé par une presse servile. Mais il ne parlait pas encore de guerre, mot qui fait peur, en référence aux vraies guerres dont la France a souffert dans le passé.

Cela vint en 2020. Le 16 mars, lors d’un discours lunaire annonçant le confinement, il parle de « guerre » contre cette maladie qui est peut-être un peu plus sévère que la grippe. Il ordonne que chacun reste chez soi pour « éviter l’épidémie », tout déplacement étant soumis à une « autorisation ». Cela a coûté très cher à notre pays, à notre économie, à la santé de beaucoup sans que cela ne serve réellement. Les pays qui n’ont pas décrété le confinement s’en sont aussi bien sortis sur le plan médical et beaucoup mieux sur le plan économique. Mais cela a servi à ceux qui nous gouvernent pour mesurer la « discipline » de la population, prête à tout si on lui fait « peur » ! Ensuite, il y eut l’imposition pratiquement obligatoire d’un « vaccin » dont les résultats et les risques n’étaient pas connus, faute de temps pour les tester. Beaucoup de personnes en ont subi les conséquences en maladies ou décès ! Mais cela a permis d’unifier une grande partie de l’Europe – pas toute – sur cette problématique au grand bénéfice de certains groupes pharmaceutiques et de personnes… Des procès sont en cours et, dans certains pays, des condamnations ont déjà eu lieu.

Maintenant, prenant le prétexte de l’attaque russe de 2022 contre l’Ukraine, Macron parle encore de guerre, soutenant que la France et l’Europe seraient directement menacées par les Russes. Cette « menace » n’existe que dans l’esprit malade de certains et n’est agitée là aussi que pour faire peur. Il faut d’abord rappeler les faits : cette guerre en Ukraine a débuté réellement en 2014 après le coup d’État organisé là par les Américains et certains pays européens. À la suite de cette forfaiture, le nouveau pouvoir a voulu interdire la langue russe dans tout le pays alors même que cette langue est la seule qui soit parlée dans certaines régions. Cela a provoqué de grandes manifestations de protestation noyées dans le sang par le nouveau pouvoir de Kiev. D’où la révolte de certaines provinces qui ont fait sécession. Des combats violents s’en sont suivis, les Russes apportant un soutien moral et matériel aux révoltés. À Minsk, deux accords ont été signés entre les Russes et les Ukrainiens sous la supervision des Allemands et des Français. Ils prévoyaient que les provinces révoltées rejoindraient l’Ukraine mais auraient droit à une autonomie réelle et, évidemment, le droit de parler leur langue : le russe. On sait maintenant que, aussi bien les Ukrainiens – qui ont continué à bombarder ces régions – que les Allemands et les Français, n’avaient aucune intention de respecter ces accords (Hollande et Merkel l’ont avoué !). Seuls les Russes les ont « en gros » respectés ! Devant l’impasse, les Russes sont passés à l’attaque en 2022 avec pour seul but de protéger les populations bombardées tout en annexant ces provinces historiquement russes comme la Crimée, en 2014. Il n’est pas question pour eux d’aller plus loin, ils n’en ont d’ailleurs pas les moyens ! Et toutes les chancelleries le savent très bien, les Américains en premier, d’où la position de Donald Trump.

Pour les dirigeants européens, du moins les Français et les Allemands, il s’agit de profiter de cette affaire pour faire peur aux populations et ainsi – espèrent-ils – les regrouper derrière eux pour qu’elles votent « bien » et, en même temps, renforcer l’Union européenne pour l’amener vers une fédération de fait, en particulier en créant une « armée européenne ». Ils sont prêts pour cela à soutenir le « dictateur » Zelensky avec de l’argent que nous n’avons plus, lequel sera en partie (grande ?) détourné, l’Ukraine étant selon les organisations internationales l’un des pays les plus corrompus du monde !

Et cela se fait contre les intérêts de la France, ce qui devrait être le seul objectif de notre gouvernement. Mais Macron se voit certainement avec un grand avenir « européen », quitte à sacrifier cette France qu’il n’aime pas. Cela a aussi l’avantage de désigner un ennemi qui ne nous menace pas actuellement tout en effaçant un ennemi bien réel et actuel : l’Algérie. Surtout que cette dernière, en plein décrépitude, a besoin d’un adversaire pour tenter de regrouper sa population. De plus, elle possède en France des hommes prêts à en découdre avec la complicité de partis d’extrême-gauche. Et je ne mets pas en cause la grande majorité des Algériens en France – ou binationaux – qui, pour la plupart, ne veulent pas jouer le jeu des dictateurs d’Alger qui ruinent à leur profit le pays et oppriment la population depuis 1962.

Enfin, la dernière peur, c’est la « guerre » économique qu’aurait déclaré Donald Trump contre nous ! On sait pourtant que les Américains n’ont jamais été nos alliés dans ce domaine ! Et puis, une baisse des échanges internationaux suite à un certain protectionnisme ne peut être, à terme, que profitable aussi bien pour notre économie nationale que pour la pollution car, aujourd’hui, ce qui pollue le plus, ce sont les transports de marchandises par mer. Mais là aussi, notre Président veut profiter de la situation pour faire « plus d’Europe », qui a pourtant échoué sur tout.

En voulant nous faire peur, nos dirigeants veulent tout faire pour garder un pouvoir qui leur échappe de plus en plus et pour détruire définitivement notre pays avant qu’une « saine réaction » ne les balaye.

« N’ayez pas peur », disait Saint Jean-Paul II ! Il faut se débarrasser de cette « peur » que veut nous instiller un gouvernement en faillite qui n’a comme objectif que de limiter la contestation tout en poursuivant la destruction du pays avec la fédéralisation de l’Europe.

Refusons cette politique et travaillons à rendre à la France un chef qui défende notre pays, un chef aimant son peuple et n’ayant pas besoin de lui faire peur : son Roi !