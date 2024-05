Communiqué d’Action française – La République ou la France ?

Au dire du procureur de la République, « le drame de Crépol se reproduit à Murinais (département de l’Isère) ». De jeunes agriculteurs sont agressés. Par qui et pourquoi ? Pouvons-nous l’ignorer, faire comme si ce « fait divers » était banal ?

Les « jeunes des quartiers » de Saint-Marcellin viennent chasser dans les fêtes de village avec des barres de fer.

Il faudrait se taire ?

Non, la réalité du « vivre ensemble laïque et obligatoire », imposée à tous les Français par un pouvoir vassalisé et obsédé par les injonctions de Bruxelles, nous rattrape. Nous ne voulons pas de guerre civile en France. Et encore moins importer les guerres étrangères.

L’immigration incontrôlée qui a tué, qui tue encore et qui tuera demain, menace tous les Français. La République est incapable de les défendre. Elle se refuse à stopper ceux qui tuent laissant ainsi s’installer un régime de terreur (renouant singulièrement avec ses origines historiques).

La République a-t-elle choisi d’en finir avec la France ?

Nous voulons vivre et nous voulons plutôt en finir avec la République, ce régime toxique pour notre patrie. Reprenons notre indépendance nationale, reprenons le contrôle de nos territoires.