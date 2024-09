Combat royaliste 38

Empirisme organisateur et Nouvelle-Calédonie

Par Philippe Germain

Nous, royalistes, combattons pour sauver l’Héritage en attendant de ramener l’Héritier, le chef de la Maison de France. C’est, rappelons-le, le but de l’Action française. C’est l’effet recherché, comme disent nos militaires, de l’action permanente de nos militants, qui sont tous, à des degrés divers, des conspirateurs à ciel ouvert, du meneur de manifestation au chef de cercles d’études, en passant par l’agitateur de foule, le colleur d’affiches, le vendeur à la criée, le conférencier, le journaliste internet, le maquettiste, ou le cuisinier du CMRDS…

Entre temps, pour freiner la déchéance de la France, nous luttons contre les ennemis intérieurs et extérieurs. Pour sauver sa souveraineté, nous luttons contre l’ennemi continental, non seulement l’UE mais, plus globalement, l’Empire européen qui cherche à dissoudre la France. Pour préserver son intégrité territoriale, nous luttons contre son ennemi outre-mer, la Chine, qui instrumentalise les Kanak pour s’approprier les mines de nickel et se créer un onzième point d’appui dans la l’océan Pacifique.

C’est pourquoi, préférant l’action à l’agitation ou à l’immobilisme masqué en prudence, à la situation catastrophique de la Nouvelle-Calédonie, nous appliquons la science politique maurrassienne, c’est-à-dire la méthode de l’empirisme organisateur basée sur l’expérience historique.

C’est ce que nous avons fait dans neuf rubriques, qui nous ont permis d’anticiper le maintien du droit du sang. Et de demander son extension sur tout le territoire français, tant Outre-mer que métropolitain. C’est également l’empirisme organisateur qui nous a permis d’anticiper que la République ferait payer au contribuable le coût exorbitant des dégâts causés par certains Kanak identitaires provoqués par le ministre de l’Intérieur et le président de la République. Aujourd’hui, la facture est estimée à 1,4 milliard d’euros et la République, incapable de régler la problématique du racisme anti-blanc à base xénophobe, va payer ou, disons, acheter la paix civile.

Aujourd’hui, l’histoire nous pousse à imaginer que l’État républicain va entamer sa phase de répression. D’abord, la gendarmerie a été autorisée à faire usage du feu. Et paf, une balle perdue a tué l’un des principaux meneurs, malchance, malchance… Les mêmes causes produisant les mêmes effets, on pense, bien évidemment, à la balle perdue qui tua Machoro en 1985. Il était le chef militaire du FLNKS, malchance, malchance…

L’empirisme organisateur étant fait pour anticiper, l’histoire nous pousse naturellement à envisager l’envoi d’escadrons de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, maintenant que la pression des Jeux olympiques retombe. L’empirisme organisateur nous incite même à imaginer une quinzaine d’escadrons. Attendons pour voir…

Suivez le Combat royaliste (cliquez sur ces liens)

Tout le monde déteste la république

Pays réel reprend le contrôle

Moins d’Europe, plus de France

Jugeons l’Europe véritable, pas l’imaginaire

L’idéologie progressiste des eurotechnocrates

L’Europe c’est le déclin de la France

L’Europe c’est le double Grand remplacement

L’Europe refuse les frontières protectrices

La Grave transformation civilisationnelle

L’Europe c’est l’Empire

La tenaille de l’Europe impériale

La métapolitique européenne

L’Europe c’est la guerre

Europe ou France, il faut choisir

Touche pas à ma nation

Découvrir l’Europe véritable

L’illogique construction de l’Europe

Les quatre piliers de l’Europe

L’Europe se fissure

Le vent se lève sur l’Europe

L’Europe notre ennemi extérieur

Le front intérieur

Gardons nous au Nord et au Sud

Nouvelle-Calédonie, retour du politique

Action française et droit du sang

Europe ou Outre-Mer, quelle géostratégie ?

Les racismes républicains

Le racisme anti-blanc des kanak

Action française et droit du sol

L’Outre-mer cherche un État fort

Libertés en Bas pour l’Outre-Mer

La doctrine néo-royaliste est hiérarchique

Régionalisme et nationalisme, par le fédéralisme

Philosophie, science et doctrine

Enjeux, terrains, acteurs de l’avenir français

Le droit du sang revient par la fenêtre