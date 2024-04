Combat royaliste 20

Le vent se lève sur l’Europe

Par Philippe Germain

C’est au CMRDS 2023 que les présidents des quinze fédérations ont validé la ligne politique proposée par le bureau politique de l’AF : « Reprenons le contrôle ». Compte tenu des élections européennes de juin 2024, à l’issue de la session de réflexion stratégique de septembre, le Secrétariat général a décidé de décliner cette ligne politique en une campagne de propagande pour que le pays réel reprenne d’abord le contrôle de la souveraineté française. Ce fut donc : « Moins d’Europe, plus de France » après avoir écarté « Moins d’Union européenne » car la destruction de la nation française n’a pas commencé avec le traité de Maastricht de 1992 mais dès 1949 avec la création du Conseil de l’Europe. Ce slogan reconduisait notre positionnement du « souverainisme intégral », c’est-à-dire du Frexit.

La campagne commença en janvier 2024 sur le portail Actionfrancaise.net avec la rubrique hebdomadaire « Combat royaliste » chargée de donner des munitions doctrinales aux chefs des sections, ainsi que par le journal militant Le Bien Commun de février. Puis, au Congrès des cadres de mars, une affiche et un autocollant étaient mis à disposition des fédérations par le « Pôle communication ». Dès lors, des cercles d’étude commencèrent à être mis en place et le programme du colloque, précédant le défilé traditionnel pour Jeanne d’Arc, organisé par le « Pôle formation » et la « Fédération Île-de-France », reprit le thème de la campagne. De leur côté, les Éditions de Flore publiaient un nouvel ouvrage d’Axel Tisserand Comment dissoudre la France dans l’Europe. L’ensemble du mouvement se mit à tirer collectivement, au même moment, et dans la même direction du souverainisme intégral.

Il n’empêche, le souverainisme était passé de mode. Les souverainistes « républicains » s’avéraient incapables d’un compromis nationaliste, chacun roulait pour sa boutique. Nous étions loin de l’époque où le socialiste Chevènement rencontrait – grâce à Paul-Marie Coûteaux – le directeur politique de l’AF Pierre Pujo. En 2024, les royalistes semblaient constituer le carré des deniers souverainistes intégraux. Presque les derniers des Mohicans…

Et voici que les médias s’intéressent à nouveau au souverainisme. Le temps pourrait bien changer car un petit vent aurait été signalé. D’abord, 50 personnalités ont signé un appel « Pour un référendum sur les projets de traités européens », qui commence à être sérieusement relayé. Puis, le 25 avril 2024, le chef de l’État, Emmanuel Macron, a mis en garde dès le début de son discours sur l’Union européenne à la Sorbonne : « Nous devons être lucides aujourd’hui sur le fait que notre Europe est mortelle, elle peut mourir » et d’ajouter « à l’horizon de la prochaine décennie ». Cela donne l’impression que les événements vont se précipiter, comme on dit. Et voilà qu’Éric Zemmour, à son tour, explique qu’il y a urgence à défendre la civilisation européenne contre la bureaucratie européenne. Cela change de Mitterrand expliquant que si l’Europe échouait c’était qu’il fallait encore plus d’Europe. Zemmour, lui, explique qu’il faut moins de technocrates européens. Il progresse mais doit mieux faire car ce n’est pas l’Europe qu’il faut reconquérir mais la souveraineté française dont il faut reprendre le contrôle.

On le prend comme on veut, mais un vent mauvais se lève sur l’Europe. Il pourrait bien gonfler les voiles de la France. Dans ce cas, l’AF aura eu raison avant tout le monde. Elle en a l’habitude. Cela ne sert à rien de le dire, mais cela fait du bien.

