« Ils ont transformé nos frontières en passoires »: critiqué, Fabien Roussel maintient ses propos

Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français (PCF), réélu facilement ce lundi à l’issue d’un congrès à Marseille, estime que “la France devient une passoire” (…) un ton déjà employé ce lundi dans la cité phocéenne. Critiquant les politiques des précédents gouvernement, le député du Nord a déclaré:

“Ils ont signé des traités de libre-échange à tour de bras, ils ont transformé nos frontières en passoires et ouvert la France aux marchands et à la finance. Et aujourd’hui, ils reviennent la bouche en cœur en nous parlant de souveraineté.”

