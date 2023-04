[Caméra cachée] Immigration : la vérité sur les « mineurs isolés »

Depuis dix jours, une école du XVIe arrondissement de Paris est utilisée, non pas pour instruire nos enfants, mais pour accueillir plus de 250 migrants venus de toute l’Afrique subsaharienne. En novembre dernier, ils étaient déjà des dizaines à dormir sous les ponts d’Ivry, dans le Val-de-Marne, puis à squatter face au Conseil d’État, en toute illégalité.

À la manœuvre, toujours, parmi plusieurs associations soutenues par l’extrême gauche, Utopia 56 dénonce un traitement inhumain réservé aux migrants « mineurs isolés » en France. Migrants pourtant accueillis, quel que soit leur âge, comme s’ils étaient tous mineurs et rescapés de guerres et autres affrontements. La difficile traversée d’une Méditerranée déchaînée (entreprise de plein gré pourtant) expliquerait « des traits marqués, un faciès plus vieux » que leur âge réel, selon une bénévole de l’association Utopia 56.

