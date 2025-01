Cellule Stratégie 11

Monk nous lit

Après une série sur les mentalités royalistes (« Cellule Stratégie » 2, 3, 4, 5, 6, 7), voici la fin de l’article stratégique de Charles Maurras du « Monk français » (« Cellule Stratégie » 8, 9 et 10).

Attention ce texte publié dans la Campagne royaliste de Maurras au Figaro, ne doit pas être confondu avec le célèbre Mademoiselle Monk paru en 1902 dans La Gazette de France avant d’être repris en 1905 dans L’Avenir de l’intelligence. Le second est disponible sur l’incontournable site www.maurras.net réalisé par l’Association des amis de la bastide du Chemin de Paradis.

*****

Par Charles Maurras

— Nous accusera-t-on d’organiser la sédition ? Cela serait vrai, en un sens. Car ce régime suscitant toutes les révoltes, nous les organisons : nous faisons tourner des révoltes qui sont fatales au profit d’un ordre public qui sauve et qui restaure tout.

Du reste, Monk n’est pas nécessairement un soldat, et je le préfère en civil.

Quand dix ministres républicains sont rangés autour d’une table sous le onzième personnage qui les préside, chacun, en regardant son voisin, peut se dire : « Est-ce Monk ? » Oui, un Monk peut être partout où coexistent la liberté d’esprit et le patriotisme. Tous les républicains sans foi peuvent être des Monk. Y en a-t-il ! Y en a-t-il ?

Monk, ce sera peut-être un ministre de l’Intérieur. Peut-être un préfet de police. Peut-être un simple questeur de la Chambre. Parmi tant d’ambitions mesquines, une grande ambition ne peut-elle pas éclater ?

— …Si le parti de cet ambitieux de race était déjà pris ? Si, déjà, moitié bondissant et moitié rampant, il s’acheminait vers la place ?

Le Monk anglais a pu lui servir de modèle. Vers 1659, un de ses officiers murmurait près de lui :

— Ce Monk finira par nous ramener Charles Stuart.

Monk, irrité, le cravacha. Le même Monk faisait écrire à ses compagnons une déclaration qui portait, en substance, « qu’ils avaient pris les armes pour la défense des libertés et des privilèges du Parlement et pour soutenir envers et contre tous les droits et libertés du peuple ». Enfin, Monk faisait graver sur son étendard : « Le Gouvernement ne peut subsister que par l’entière soumission du pouvoir militaire au pouvoir civil. La République doit être gouvernée par des Parlements ».

Est-il possible d’être plus « défense républicaine ? »

C’était toujours en 1659.

— Or, en mai 1660, Monk faisait proclamer Charles II.

— Nous écrivons pour Monk. Monk nous lit. Monk attend l’occasion complice, qui lui permettra de surgir et de se faire le serviteur intelligent des nécessités de son pays. Les médailles du Monk anglais portent qu’il fut victorieux sans verser de sang. Le nôtre installera des fontaines de vin et, s’il est obligé de mettre une douzaine de républicains au cachot, il leur enverra du Champagne.

Remontez tous les articles de la « Cellule Stratégie » :

1 Devenez conspirateur

2 Analyse sociologique du royalisme

3 Le royalisme de témoignage

4 Le royalisme politique

5 Royalisme de complot

6 Pédagogie de la transgression

7 Une conspiration à ciel ouvert

8 L’éducation du « Monk français »

9 Le concept fondamental « d’Affaire »

10 Éducation, affaire, pouvoir souverain

Dans la prochaine « Cellule Stratégie », un texte stratégique majeur, de notre ami, le regretté professeur de philosophie Georges Bernard, qui fut directeur de la propagande d’Action française…