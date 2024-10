Cellule Stratégie 2

Analyse sociologique du royalisme

Pour un cadre d’Action français, dérouler une stratégie politique royaliste nécessite de maîtriser un certain nombre de concepts. C’est à présenter à ces concepts que la rubrique « Cellule Stratégie »s’attache en s’appuyant sur les actifs intellectuels de Charles Maurras, Pierre Debray et Michel Michel. Aujourd’hui, nous commençons par « Les trois modalités du royalisme », un actif de Michel Michel, qui comptera six rubriques. Petite mise en bouche pour commencer…

*****

Par Michel Michel

Les coupeurs de cheveux en quatre aiment à opposer les sensibilités qui distinguent les royalistes :

« Es-tu royaliste ou monarchiste ? »

« Royaliste de droite ou de gauche ? (reflet au sein du royalisme de l’idéologie dominante)… »

« Partisan d’une monarchie féodale ou absolue ? »

« Monarchien ou émigré ? »

« Avec les gardes du Cardinal ou les mousquetaires du Roi ? »

Quelles belles disputes byzantines en perspective !

Et de « mon royalisme à moi », on passe vite à « mon roi à moi », (ce qui est la négation du royalisme), c’est-à-dire au « Moi-roi » (comme on dit « l’enfant-roi » pour dire qu’il est gâté).

Ces spéculations sont improductives et démobilisatrices : l’univers des motivations est indéfini, sans fin…

En revanche, une analyse sociologique pourrait distinguer trois façons d’être royaliste ; distinction utile parce que chaque modalité implique des critères d’action spécifiques.

La prochaine « Cellule Stratégie » concernera le royalisme de témoignage.