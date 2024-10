Cellule Stratégie 3

Le royalisme de témoignage

Dérouler la stratégie politique du coup de force nécessite de maîtriser certains concepts que la rubrique « Cellule Stratégie » présente en s’appuyant sur les réflexions de Charles Maurras, Pierre Debray et Michel Michel. Poursuivons la présentation des « trois modalités du royalisme », avec le sociologue Michel Michel et, aujourd’hui, le royalisme de témoignage

Par Michel Michel

Pour des raisons historiques, religieuses, voire esthétiques, les royalistes de témoignage récusent plus ou moins complètement les fausses valeurs issues de la Révolution française. Ce courant, que l’on peut appeler contre-révolutionnaire ou réactionnaire est une des « familles spirituelles » qui composent le paysage idéologique français.C’est une famille d’esprit assez constante depuis le traumatisme historique de « la Révolution » et il est raisonnable de penser que la réflexion sur l’histoire de la France amènera toujours certains esprits à adopter spontanément ce point de vue.

Cette posture très axée sur un système de valeurs se corrompt facilement dans un comportement « d’émigrés de l’intérieur » : on refuse de voter aux élections pour ne pas se corrompre avec un système que l’on méprise. Ou bien, assez souvent, on adopte un comportement schizoïde en « faisant comme tout le monde » dans certains domaines, par exemple dans le domaine professionnel, on s’alignera sur l’ultra-libéralisme des écoles supérieures de commerce, tout en récusant le libéralisme philosophique dans la sphère religieuse. Dans quelques cas, on pourra même professer un ultra-légitimisme déconnecté de toute l’histoire de France, tout en attendant quelques retombées avantageuses d’une adhésion aux LR.

Naturellement, cette position ne donne pas de grandes chancesà ce courant de peser sur la destinée de la France et l’on compense cette inaptitude en comptant sur la Providence pour dénouer cette pénible situation.

Je ne méprise pas la conception providentialiste de l’histoire, mais je n’oublie pas l’adage de Jeanne d’Arc : « Les gens d’armes batailleront et Dieu donnera la victoire ».

