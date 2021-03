Fire suddenly started engulfing all the car

Par Ber­nard Antony

A l’université de Gre­noble, ce sont des ensei­gnants pas suf­fi­sam­ment sou­mis à l’islamophilie obli­ga­toire que menacent de mort les grou­pus­cules ter­ro­ristes de l’islamo-gauchisme.

Mais Mr Dar­ma­nin n’envisage appa­rem­ment pas de les dissoudre.

Le dan­ger ter­ro­riste, c’était sans doute Géné­ra­tion Identitaire !

Après les villes de l’Oise, de la Vienne, de la Côte d’Or, voi­ci que c’est au tour du Rhône (Rillieux-la-Pape, Bron, Lyon…) de subir des vio­lences urbaines avec, une fois encore, des dizaines de voi­tures incen­diées et des véhi­cules de police atta­quées également.

Et on ne compte plus les faits de même nature, épi­so­di­que­ment, ces der­niers mois, dans la plu­part des grandes villes et villes moyennes.

Pour­quoi donc, avec des cen­taines de délits chaque année, jamais les incen­diaires des voi­tures des braves gens et des poli­ciers ne sont-ils jugés et punis ?

