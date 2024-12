Cellule Stratégie 8

L’éducation du « Monk français »

Le site officiel du mouvement de la Restauration nationale-Action française poursuit aujourd’hui le développement des rubriques de stratégie. Après une première série sociologique sur différentes mentalités royalistes, proposée par notre ami Michel Michel, voici un court article de Charles Maurras tiré de sa célèbre « campagne » parue dans LeFigaro.

Quelques années plus tard Maurras publiera son très connu Si le Coup de force est possible qui traite des principes de tactique. L’article proposé ici (en plusieurs rubriques !) traite de principe stratégique, à savoir celui « du seul être qui puisse réaliser ce grand dessein » de restauration de la monarchie que Maurras qualifie de « fédérative » et de « populaire ». Maurras lui donne un nom de principe, il le nomme le « Monk » français.

Ce Monk, Maurras espéra qu’il aurait été le général Mangin, assassiné plus tard ; il crut un instant que ce serait le préfet de police Chiappe qui se désista auprès de Maxime Réal del Sarte au moment crucial le 4 février 1934 ; le Prince Henri VI crut fermement en le général De Gaulle qui se défaussa en 1965 ; Henri VI imagina même, à tort, que ce pourrait être le président de la République Mitterrand, venu le visiter en exil avant la Seconde Guerre mondiale.

Mais allons plus loin avec Charles Maurras sur ce Monk et sur son « éducation »…

*****

par Charles Maurras

« Les meilleurs de nos adversaires et les pires de nos amis tendent à présenter les nouveaux royalistes en idéalistes très purs. J’avertis le public qu’on se moque de lui.

Nous avons horreur de l’idéalisme qui n’est un mal français que depuis que la France cesse d’être elle-même. La France de Louis XI et d’Henri IV, de Richelieu et de Louis XIV n’a rien d’idéaliste. Entre un Bismarck et un Gladstone, un Pobiedonotsefî et un Tolstoï, c’est un Pobiedonotsefî, c’est un Bismarck qui se rapprochent de notre tradition nationale. Et les Hohenzollern ne sont que les heureux et brillants imitateurs de nos Capétiens.

Nos calculs doivent être dignes de ces grands rois. Nos calculs tendent à l’action. Il est vrai qu’ils ne tendent qu’à l’action utile.

Tenant à refaire la France et voyant que la France ne pourra se refaire que par la monarchie, nous prenons le moyen de refaire la monarchie.

Et nous rechercherons le concours du seul être qui puisse réaliser ce grand dessein.

Quel être ? J’ignore son nom. Je ne sais où il est, je ne sais qui il est, lui-même s’ignore sans doute. Mais il existe. Notre œuvre ne consiste qu’à le révéler à lui-même.

Nous faisons l’éducation de ce Monk français. »

