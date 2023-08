La chronique de Philippe Lallement

Vulgarisation n°30

La stratégie du Prince.

Du manifeste « Pour une écologie politique » du 4 juillet 2023 découlent trois constats.

Le premier constat s’impose. Ceux des royalistes qui affirmaient que leur action était entravée par « la réserve qu’observe le chef de la Maison de France » se trompaient lourdement. Avec son manifeste, Jean IV leur apporte la preuve concrète du contraire. Plus d’excuse possible. Le Prince ne peut plus servir d’alibi à l’inaction, cette vérité est palpable.

Le second constat c’est que Monseigneur ne cherche pas à faire désirer au pays réel ce qui existe, qui est vétuste et sans joie, la société de consommation. Au contraire son appel à l’avenir repose sur un radical changement de paradigme économique. Il faut « passer d’une économie dont les ressorts sont la croissance effrénée de la production et l’accumulation, à une économie dont la finalité deviendrait le plein développement des hommes par la satisfaction de leurs besoins fondamentaux dans le respect de leur environnement : non plus produire plus pour accroître la productivité, mais produire mieux pour satisfaire les besoins essentiels de la personne (santé, éducation, culture, logement, conditions de travail, protection sociale, environnement…) dans des conditions de travail dignes et valorisantes; » Aucune ambigüité, le Prince veut faire désirer aux français ce qui n’existe pas, ce qui sera le plus différent de ce qui s’éteint… la démocratie productiviste,

Comment l’Action française ne comprendrait-elle pas cette méthode clivante. C’est elle qui depuis 120 ans lui fait opposer l’ordre à l’anarchie, la hiérarchie à la démocratie égalitaire, la Monarchie à la République ? Oui Monseigneur c’est l’inconnu qui éveillera l’imagination des français et les précipitera à l’action.

Oui Monseigneur, derrière vous les royalistes vont former leurs lignes, resserrer les rangs et pousser vers l’avant. C’est facile répond l’écho car la contestation du productivisme de la société de consommation est la colonne vertébrale de l’apport doctrinale de notre maitre Pierre Debray, passé du compagnonnage au Parti Communiste Français à l’Action Française de 1955. Pendant trente ans, d’Aspects de la France à Je Suis Français, en passant par la revue laboratoire d’idées L’Ordre Français, il n’a cessé de nous rabâcher cette contestation.

Alors vite, à nos archives et commençons par épuiser la troisième édition de « Une politique pour le XXie siecle » de Pierre Debray (Editions de Flore). Il nous y conseille pour domestiquer les banquiers, détacher les syndicats du Système, libérer l’Etat de l’Argent, reconstruire une représentation nationale et fédérer les familles autour de la famille fondatrice. Fermez le ban !

Le troisième constat, nous le verrons la semaine prochaine. Il est assez inattendu pour les non maurrassiens…

Pour retrouver les rubriques de vulgarisation de Philippe Lallement, cliquer sur le lien…

1 – L’avenir est monarchique

2 – A l’origine de la stratégie royaliste

3 – Dictature et V° République

4 – Préparer la relève

5 – Changer les mentalités

6 – L’homme providentiel

7 – Les stratégies politique écartées

8 – Les divergences stratégiques fantasmées avec la Maison de France

9 – Les divergences stratégiques réelles avec la Maison de France

10 – La guerre comme cause de changements de Régime

11 – Mission de l’Action française et politique d’abord

12 – Et la métapolitique ?

13 – Fausse révolution mais vrai déclin démocratique ?

14 – La contestation de la rue confirme le Politique d’abord

15 – Qui dispose d’une doctrine politique ?

16 – vidéo initiation cercle IV : La monarchie est-elle d’actualité ?

17 – Clarifions le Pays légal

18 – Le combat royaliste est (aussi) symbolique

19 – Un compromis patriotique pour résister

20 – Renouer avec la démarche stratégique d’Action française.

21- De l’importance de la dynamique idéologique.

22- Les trois tendances lourdes de la société française.

23 – Les profiteurs de la république se défendent bien.

24 – Pourtant la démocratie est en crise interne.

25 – Organisons la résistance.

26 – Changeons de logiciel

27 – Assimilation Intégration Remigration