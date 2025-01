Combat royaliste 56

Ennemis extérieurs – Ennemis de l’intérieur

Par Philippe Germain

Le futur Monk français nous lit peut-être… mais les démocrates, eux, nous lisent scrupuleusement : « Certes durant l’année 2024 les royalistes d’Action française ont démasqué les nouveaux Empires prédateurs et pour 2025 ils annoncent récidiver avec les féodalités modernes mais, en fait, ils recyclent le discours d’extrême droite d’ennemis extérieur et intérieur » Ah non ! C’est un peu court, jeune homme ! On pouvait dire bien des choses en somme… mais pas passer sous silence que ce discours est républicain. Celui de Robespierre au Club des Jacobins en décembre 1791 : « Comptons nos ennemis intérieurs et marchons ensuite contre nos ennemis extérieurs… » En fait, l’Action française de 2025 va simplement suivre la tactique du combat des idées de Maurras : accourir sur la batterie « ennemis extérieur-intérieur » et retourner la pièce sur la pensée dominante en faisant appel au bon sens français, c’est-à-dire la capacité de distinguer le vrai du faux.

La notion d’ennemis « extérieurs à la Patrie » implique celle de défense des frontières. Avant 1914, l’Action française nommait l’Allemagne ennemi héréditaire n°1 sur le continent et l’Angleterre n°1 bis sur les colonies. En 2024, elle a démasqué certains Empires renaissants qui désignent la France comme leur ennemi : Europe germanisée sur le continent et Chine sur l’Outre-mer indopacifique. Elle alerte aussi sur l’action prédatrice des Comores, l’ingérence azerbaïdjanaise, le soft power américain, les déstabilisations russes et algériennes… Mais attention, la défense aux frontières françaises relève de l’État avec deux « manettes » : la diplomatie et les armées. Encore faut-il un État fort en haut. Ce qui n’est pas le cas de la République, incapable de nous défendre des « barbares » rodant aux confins, à l’affut de la moindre défaillance pour piller notre héritage.

Ces ennemis de l’extérieur, ces « barbares » des confins ont l’appui de groupes sociaux qui nuitamment leur ouvrent les portes de notre patrie. Ce sont les ennemis DE l’intérieur de nos frontières. Ce fut l’« État dans l’État » du cardinal de Richelieu parlant des huguenots en 1629. Ce fut les nobles désignés en 1789 par les républicains comme le « parti de l’étranger ». Avant 1914, Maurras appela « Étranger DE l’intérieur » des groupes sociaux à l’influence envahissante. Après 1918, Léon Daudet nommait « Anti-France » les deux clans du « pro-bochisme » et du « pro-bolchévisme ». En 2025, l’État républicain étant plus que jamais la proie des factions, certains groupes sociaux à l’identité peu liée à la tradition historique française acquièrent une forte puissance, car ils rencontrent comme adversaires, non des corps intermédiaires organisés comme eux même, mais des individus isolés. C’est le lobby technocratique atlantico-libéral dont les membres sont des Français qu’une relation croissante avec l’Europe non latine, éloignée de l’esprit français, a rendu assez pareils à des étrangers. C’est aussi la communauté islamo-gauchiste avec ses étrangers nouveaux-venus, aux ramifications algériennes, turques, iraniennes, afghanes, syriennes, tchétchènes… ces centaines de milliers de nouveaux habitants qui prospèrent à notre charge sur le sol que nos pères ont aménagé.

Mais attention à ne pas confondre les « ennemis DE l’intérieur » avec « l’Ennemi intérieur » qui n’est plus celui qui s’est infiltré mais est totalement intime chez les Français qui ne s’aiment pas. Ceux qui ne peuvent rien souffrir de la main de leurs ancêtres, de l’effort civilisateur qui lutte perpétuellement contre les puissances toujours renaissantes du chaos. En 2025, il faut résister contre l’effondrement de la raison ordonnée qui passe par la fièvre intime du déconstructivisme, du constructivisme social, du post-colonialisme, de la théorie du genre, tous issus du virus déconstructeur et nihiliste du gauchisme culturel.

Ennemis extérieurs, ennemis DE l’intérieur et ennemi intérieur. Trois créneaux à tenir avant que les lys blancs refleurissent… car ils refleuriront.

Retrouvez toutes les rubriques du Combat royaliste en cliquant sur ces liens :

Le Politique d’abord : Tout le monde déteste la République ; Pays réel reprend le contrôle ; Rétrospective et perspectives du combat

L’impératif nationaliste : La doctrine néo royaliste est hiérarchique ; Régionalisme et nationalisme par le fédéralisme ; Philosophie, science et doctrine ; Enjeux, terrains et acteurs de l’avenir français ; Les principes du Combat royaliste ; Les média découvrent l’empirisme organisateur ; La République se défend bien ; L’État souverain est capétien ; Impasse politique des identitaires ; Le nationalisme intégral résumé

L’imposture eurocratique :Moins d’Europe, plus de France ; Jugeons l’Europe véritable, pas l’imaginaire ; L’idéologie progressiste des eurotechnocrates ; L’Europe c’est le déclin de la France ; L’Europe c’est le double Grand remplacement ; L’Europe refuse les frontières protectrices ; La Grave transformation civilisationnelle ; L’Europe c’est l’Empire ; La tenaille de l’Europe impériale ; La métapolitique européenne ; L’Europe c’est la guerre ; Europe ou France, il faut choisir ; Touche pas à ma nation ; Découvrir l’Europe véritable ; L’illogique construction de l’Europe ; Les quatre piliers de l’Europe ; L’Europe se fissure ; Le vent se lève sur l’Europe ; L’Europe notre ennemi extérieur ; Le front intérieur ; Gardons-nous au Nord et au Sud

La plus grande France : Nouvelle-Calédonie, retour du politique ; Action française et droit du sang ; Europe ou Outre-mer, quelle géostratégie ? ; Les racismes républicains ; Le racisme anti-blanc des Kanak ; Action française et droit du sol ; L’Outre-Mer cherche un État fort ; Libertés en bas pour l’Outre-Mer ; Le droit du sang revient par la fenêtre ; Nouvelle-Calédonie et empirisme organisateur ; Et du côté de la Guyane ; L’heure de la « France puissance » ; Avenir de la France, empirisme organisateur ; Ni Washington, ni Pékin ; De l’indopacifique à « Kiel et Tanger » ; L’Outre-Mer, extension d’Ancien Régime

L’impasse démocratique : Ça craque dur, la démocratie. ; La Ve République est-elle sauvable ? ; Proportionnelle une fausse bonne idée