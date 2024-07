L’AF des antifas…

Par Germain Philippe

La Ve république est en crise. Chaque jour, elle fait la preuve parlementaire que la démocratie c’est le pouvoir de la minorité sur la majorité, au nom de la… majorité. Et puis, et puis… certains parlementaires nous jouent l’opéra antifasciste pour l’élection de la présidente du Parlement. Ils osent tout comme dirait Michel Audiard.

Mais les antifas, eux, au fait, où en sont-ils ? Existent-ils toujours ? Si oui, que font-ils ? Le site célèbre de l’opéra antifa, La Horde, vient de sortir la 14e édition de sa cartographie délatrice de l’extrême droite, proposée depuis plus de 12 ans maintenant.

La Horde y classe l’extrême-droite en quatre zones : électoralistes, réactionnaires, fachosphère et activistes. Pourquoi pas ? C’est un choix comme un autre.

La Horde peine à y classer l’Action française, aussi l’a-t-elle positionnée à la fois dans la zone réactionnaire et dans celle des activistes. Avouons que ce n’est pas si idiot que cela lorsque l’on sait que l’AF est à la fois une école de pensée réactionnaire et un mouvement d’action politique, d’où l’expression du sociologue Michel Michel d’AF, c’est un mouvement-école.

C’est la suite qui se met à patiner.

Pourquoi chez les réactionnaires ? Simplement parce qu’Éric Zemmour peut compter sur le soutien de l’AF… Là, disons-le, c’est un peu court comme analyse. Doit mieux faire la Horde ! Dans les faits, ce qui est utile à Zemmour, c’est de piocher des idées bainvilliennes et maurrassiennes. Ce qu’il n’a pas hésité à faire, il est vrai, et certaines de ses interventions sur CNEWS ont été considérées comme le plus grand cercle de formation maurrassien. C’est ce qu’on appelle le « maurrassisme hors les murs », comme celui de Patrick Buisson et de Philippe de Villiers.

Pourquoi chez les activistes ? Là, c’est plus simple et la Horde explique gravement que « l’Action française (AF) est le plus vieux mouvement nationaliste en activité. Royaliste, historiquement école de formation, l’AF organise des colloques mais aussi des actions de rue. Une énième scission en 2018 a éloigné les anciens restés fidèles à l’antisémitisme historique et à la nostalgie vichyste. L’AF d’aujourd’hui se réfère toujours à Maurras, mais en concentrant ses attaques contre les musulmans et en essayant d’être moderne ». Bon, là, on sent un petit effort de compréhension mais alors tout petit, tout petit. Ne serait-ce que sur les musulmans…

Le grand historien Fustel de Coulanges le répétait… « Avez-vous un texte ? » Tenez, pour le plaisir, voici une série de 10 articles publiés sur le site officiel Actionfrancaise.net sur ses rapports avec l’Islam :

1/11 – La laïcité comme nœud gordien

2/11 – Quatre générations actives, porteuses de solutions originales

3/11 – 1930-La dernière époque coloniale

4/11 – 1960-La décolonisation

5/11 – 1990-L’Immigration entre communautarisme et assimilation

6/11 – L’intégration communautaire de la « Génération Maurras »

7/11 – Une ligne de crête instable et menacée

8/11 – 2020-L’alliance islamo-gauchiste

9/11 – Inclusion ou assimilation… les premières réflexions

10/11 – Dernier état de la réflexion maurrassienne

11/11 – Une alliance contre-nature : l’islamo-gauchisme