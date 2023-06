Point Godwin et islamisme : Damien Rieu face à ses juges 

Entre 10 et 40.000 euros d’amende. C’est ce qu’ont plaidé, respectivement, l’avocat de Karim Benzema et le procureur à l’encontre de Damien Rieu au tribunal de Lyon, ce mardi. Le délibéré, attendu le 19 septembre, devra trancher : en révélant les liens ambigus entre Karim Benzema et l’islamisme, Damien Rieu s’est-il rendu coupable de diffamation ?

La sixième chambre du tribunal de Lyon était bondée, ce mardi 20 juin. À la barre, Damien Rieu. Le salarié de Reconquête et ancien porte-parole de la désormais dissoute Génération identitaire comparaissait pour deux tweets mettant en cause le footballeur international Karim Benzema. Deux tweets que l’avocat de ce dernier, maître Sylvain Cormier, considérait comme diffamatoires. Le contexte était tendu, puisque le groupuscule antifa ultra-violent La Jeune Garde avait promis un comité d’accueil.

La suite