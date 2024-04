Rendons hommage à Jeanne d’arc …

Dans 2 semaines… nous aurons le plaisir de rendre hommage à Jeanne d’arc au cours du défilé traditionnel organisé pour elle par la Restauration nationale-action française dimanche 12 mai 2024.

la veille, samedi 11 mai, le colloque auquel nous sommes tous conviés aura proposé de reprendre la main sur notre destin ! L’Europe doit être définie, redéfinie, reconsidérée dans ses fondements pour occuper la place qui est la sienne et non se mettre à la nôtre, celle de notre France… C’est notamment au cours d’un dialogue animé par un membre du mouvement que l’identité de l’Europe sera traitée.

Rejoignez-nous les 11 et 12 mai prochains (pour plus d’informations et vous inscrire : https://www.actionfrancaise.net/evenement/colloque-moins-deurope-plus-de-france/)