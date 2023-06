L’OTAN SE HEURTE À LA RÉSISTANCE INATTENDUE DES GRANDES MULTINATIONALES

Dans la résistance aux manœuvres de l’OTAN, les forces nationales peuvent jouer des initiatives des grandes entreprises capitalistes . Effet d’aubaine plus que perspective d’Alliance objective.

La Chine dut elle tirer les marrons du feu.

Toutes les oppositions et les contradictions internes sont à prendre en compte et à exploiter, sans illusion mais avec lucidité.

Le pays réel peut juste tirer parti du coin enfoncé entre les blocs adverses que le Système génere par son tropisme matérialiste. Les forces de l’argent roi sont intrinsèquement divisées contre elles mêmes, c’est là où la cuirasse presente un défaut majeur qu’il est opportun de viser.

Nul besoin d’intervenir, il suffit de guetter le kairos, le bon moment.

La décomposition obéit à une logique que la recomposition peut patiemment préparer et exploiter.

Les dernières lignes de l’Avenir de l’Intelligence nous le suggèrent.

Chaque touffe tranchée reverdit plus forte et plus belle !

Henri Augier

