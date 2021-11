Par Ber­nard Le Brethon

Le Rap­port Sau­vé sur les crimes sexuels com­mis par des reli­gieux fran­çais, et qui bou­le­verse l’Église depuis plu­sieurs jours, n’est cer­tai­ne­ment pas aus­si fiable qu’il en a l’air…

En effet, pour arri­ver au chiffre de 216 000 vic­times, l’équipe du Rap­port Sau­vé en a inter­ro­gé 243 direc­te­ment et 2 819 par lettre. Cumu­lé, cela fait donc 3 062 témoi­gnages directs.

Mais alors, d’où viennent les 212 938 autres vic­times ?Elles ont été déduites par extra­po­la­tion. C’est-à-dire, en fran­çais cou­rant : “en gros”…. Dans un pre­mier temps, un ins­ti­tut, l’Ifop, a orga­ni­sé un son­dage aux résul­tats for­cé­ment impré­cis, comme tous les son­dages. Puis, dans un deuxième temps, une cher­cheuse d’un ins­ti­tut de recherche médi­cale, l’Inserm, a trans­for­mé ces résul­tats impré­cis en thèse pré­cise….

Rap­pe­lons main­te­nant que l’Ifop pro­duit une quan­ti­té astro­no­mique de son­dages poli­tiques dont l’imprécision est tel­le­ment notoire que plus per­sonne de sérieux ne leur fait réel­le­ment confiance, au point que le bon peuple se demande régu­liè­re­ment s’ils sont tru­qués…

Rap­pe­lons aus­si que l’Ifop est très régu­liè­re­ment mis­sion­né par Emma­nuel Macron, comme par tous les pré­si­dents de la Cin­quième Répu­blique pré­cé­dents. L’Ifop est un orga­nisme pri­vé, mais il se nour­rit gras­se­ment d’argent ély­séen : son indé­pen­dance poli­tique peut être consi­dé­rée comme pour le moins dou­teuse.

Rap­pe­lons éga­le­ment que l’Inserm a été diri­gé par Yves Lévy, époux d’Agnès Buzyn, nom­mé depuis Conseiller Juri­dique d’État par Emma­nuel Macron…

Main­te­nant, voi­ci le meilleur : pour le Rap­port Sau­vé, le tra­vail de l’Inserm a été mené par Natha­lie Bajos, socio­logue et démo­graphe, Res­pon­sable de l’Équipe Genre dans cet orga­nisme public… disons-le tout net, car c’est l’évidence même : l’enquête sur les crimes de l’Église a été syn­thé­ti­sée par une fémi­niste de gauche…. Cette même Natha­lie Bajos qui explique par ailleurs que les parents ont tort d’être angois­sés à l’idée que les enfants regardent du por­no, car il est temps que les pères et les mères cessent de s’occuper de la sexua­li­té de leurs petits. Oui, vous avez bien lu. C’est cette femme qui signe le Rap­port Sau­vé.

Sources : INSERM, IRIS, CAIRN, CANAL U, FL24